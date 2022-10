Vijeće za nacionalnu bezbjednost o zabrani ulaska za 28 stranaca, nastavak akcija protiv “ruskog i drugih malignih stranih uticaja”

PODGORICA - Vijeće za nacionalnu bezbjednost Crne Gore je na sjednici u srijedu, razmatralo zabranu ulaska u Crnu Goru za 28 stranih državljana kazao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je nakon sjednice rekao da se nastavljaju akcije protiv “ruskog i drugih malignih stranih uticaja” u zemlji.

Prema riječima Abazovića riječ je o 28 ljudi , prema kojima su, kako je kazao, preduzete različite mjere.

"Informisani smo od Agencije za nacionalnu bezbjednost da se neke akcije nastavljaju u saradnji sa partnerskim službama i mislim da ćemo u narednom periodu imati konkretnije informacije" , kazao je Abazović, odgovarajući na pitanje šta je epilog dosadašnjeg slučaja povezanog sa špijunažom i je li novi menadžment ANB-a došao do novih saznanja o stranim uticajima.

On vjeruje da su “na dobrom putu” i da neće dozvoliti “da bilo ko zloupotrijebi bilo koju instituciju sistema u političke svrhe".

Prema njegovim riječima, “ANB i kompletan sekror bezbjednosti ostaju kredibilan partner međunarodnoj zajednici" .

Abazović je na Telegramu saopštio i da je na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost ministar pravde Marko Kovač izabran za koordinatora rada Biroa za operativnu koordinaciju.

Vijeće, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Dritan Abazović, održalo je danas četvrtu sjednicu na kojoj je, između ostalog, razmatrana analiza aktivnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) na suzbijanju ruskog i drugih malignih stranih uticaja u Crnoj Gori, sa osvrtom na lica u odnosu na koja su preduzete mjere, sa konkretnim razlozima za preduzimanje tih mjera.

Abazović je poslije sjednice saopštio da će ANB, nakon odgovarajućih konsultacija i drugih internih aktivnosti iz svoje nadležnosti, dati odgovore na konkretna pitanja članova Vijeća u odnosu na sadržaj analize.

On je napisao da je, u skladu sa članom 6 Poslovnika o radu Vijeća za nacionalnu bezbjednost, pored članova Vijeća, sjednici prisustvovao i direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

Abazović: Nije riječ samo o malignim ruskim uticajima

Abazović je uoči sjednice rekao novinarima da nije loše napraviti analizu, navodeći da se ne radi samo o ruskom, "već kako je navedeno - ruskom i drugim uticajima", te sa se generalno radi o malignim uticajima.

"U javnosti se sve svelo da je to ruski uticaj. Ako je to želio neko da uradi, a iskoristi situaciju da napravi štit za nešto što možda nije baš toliko politički korektno, onda to treba da se obznani. Ako je sve bilo kako treba, Crna Gora ima jasan svoj pravac i to je neupitno. Važno je naglasiti da ostajemo posvećeni tome i da se aktivnosti u suzbijanju malignih uticaja, ruskih i drugih strana, nastavljaju bez restrikcija", naveo je Abazović.

Vijeće za nacionalnu bezbjednost, pored predsjednika tog tijela, premijera Dritana Abazovića, čine ministar pravde Marko Kovač, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar finansija Aleksandar Damjanović, v.d. direktor ANB-a Boris Milić, predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević, i potpredsjednik tog odboraMevludin Nuhodžić.