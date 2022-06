Rajzing Rajnke Abazoviću: Nedostatak povjerenja odvraća ulaganja koja Crnoj Gori hitno trebaju

Vlada Crne Gore i Američka privredna komora potpisali su u ponedjeljak Memorandum o saradnji, u okviru novog programa komore pod nazivom „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“ na tradicionalnom događaju „Otvoreno sa premijerom“.



Ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke kazala je da samo transparentno, predvidivo i sigurno poslovno okruženje može zadržati postojeće i privući nove investitore. Ukazala je da je “nedostatak povjerenja ono što odvraća ulaganja”.



“Najteže je ostvariti transparentnost, jer njen nedostatak stvara nedostatak povjerenja. Iskreno vam kažem, ja savjetujem američke firme, koje su inače optimistične, ali onda vidim da oklijevaju. Zbog čeka oklijevaju i što ih sprečava da posluju ovdje je nedostatak transparentnosti u javnim nabakama, kako one kažu. To je jedan od primjera, kao i nepredvidivost realizacije ugovora”, rekla je.

Rajnke je saopštila sa se oni (investitori) pitaju da li njihovi konkurentni ostvaruju neprimjeren uticaj i poručila da bi, uz transparentnost, na ta pitanja imali odgovor i znali bi da su tretirani na predvidljiv način od Vlade.

“Imajte to na umu kada budete izrađivali javne politike u vezi sa biznisom i ekonomskim rastom”, kazala je Rajnke, obraćajući se premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću, ukazujući takođe na “korupciju na različitim nivoima”.

“Ono o čemu zaista govorimo, da se ne zavaravamo, jeste korupcija na svim različitim nivoima. Jedan od glavnih razloga zbog čega je korupcija tako razarajuća nije samo lično bogaćenje i kriminalna aktivnost, već erozija povjerenja. Nedostatak povjerenja je ono što odvraća ulaganja koja Crnoj Gori hitno trebaju”, kazala je Rajnke. Ona je, međutim, kazala da je ohrabrena “onim što čuje i vidi kada je posrijedi nova Vlada Crne Gore”.

Premijer Dritan Abazović saopštio je da razgovaraju sa investitorima i pozvao one investitore u Crnoj Gori koji nijesu realizovali investicije da se jave Vladi.

“Oni koji iz bilo kog razloga nijesu spremni, ni to nije problem, pomoći ćemo im da biznis usmjere na nekog drugog i da se realizuje investicija. Već je dogovorena investicija u Bijeloj sa kompanijom Adriatic, riječ je o novom brodogradilištu, u koje krajem juna stiže dok dugačak 190 metara, kao i najveća dizalica u Evropi, čime pokrećemo novu granu privrede koja je bila zanemarena”, naveo je Abazović.

Crnogorski premijer investitorima poručuje da je “Crna Gora zemja mogućnosti”.

“Ako neko želi da iskorsti šansu to treba da uradi u naredne tri godine, jer je Crna Gora zamlja ograničenih resursa. Ako postoji zemlja koja nije u EU, a jesti pogodna za investiranje to je Crna Gora. Da li ona ima neke problema, administrativne, neke barijere, vjerovatno ima i to je tačno, ali da li će neko pogriješiti, ili je neko od ovih kompanija koje su imale ulaganja pogriješio, ja u to nijesam siguran”, kazao je Abazović.



On je naglasio da je grešaka bilo samo kada se, kako je rekao, “petljala država više no što je trebalo, ili kada su se pravili dogovori suprotno od onoga što je procedura”.

“Mislim da ova Vlada ima ambiciju da to eliminiše. Želim da kažem da niko nikoga ovdje više neće reketirati”, poručio je crnogorski premijer.

Govoreći o razvoju sjevera Crne Gore Abazović je naglasio važnost završetka auto puta, te stavljanje u funkciju aerodroma u Beranama .