Abazović u Briselu: Vrata EU otvorena za Crnu Goru, ovu šansu ne smijemo propustiti

Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je u utorak u Briselu, nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarl Mišelom, da su vrata EU otvorena za Crnu Goru, kao i da tu šansu “naša država ne smije propustiti”.

Abazović je rekao da je susret sa Mišelom u Briselu protekao na najbolji mogući način, izražavajući optimizam u pogledu napretka Crne Gore prema članstvu u EU.

"Zaista sam zadovoljan, mislim da svi u Crnoj Gori treba da budemo vrlo optimistični, bez obzira što su teška vremena na istoku Evrope, nakon agresije Rusije na Ukrajinu. Smatram da Crna Gora ovu šansu mora da iskoristi”, rekao je Abazović i dodao da je “vrlo optimističan”, te da su u Briselu “izuzetno zadovoljni što je počela da funkcioniše pravda u Crnoj Gori”.

On je apelovao na sve političke subjekte u zemlji da nacionalni interes Crne Gore stave na prvo mjesto.

"Da pokušamo do 31. juna da donesemo makar jednu od najvažnijih odluka, a da u toku češkog predsjedavanja od 1. jula do kraja godine Crna Gora dobije završna mjerila. To bi bila jedna izuzetna situacija. Vjerujem da u EU postoji energija i entuzijazam vezano za to", rekao je premijer i izrazio nadu da će Crna Gora “tu situaciju iskoristiti”.

Ocjenjujući da ostaje još puno posla za Crnu Goru, Abazović je naveo da je u Briselu bilo riječi i o infrastrukturi i ekonomiji.

"Mislim da ovaj prvi sastanak je samo pokazao ono što smo osjetili, nakon što se uspostavila nova vlada, da je ovo prilika koja se rijetko ukazuje i da u ovakvoj geopolitičkoj situaciji u svijetu možemo da iskoristimo priliku da Crna Gora bude jako pozitivan primjer”, rekao je Abazović.

On je rekao da je Briselu “važno da ta pozitivna vibracija iz Crne Gore bude prenesena u region i to će za nas političare biti motiv više, da pokušamo da zajednički idemo naprijed".

Abazovićev kabinet navodi da je Mišel na sastanku sa crnogorskim premijerom istakao da je Evropski savjet zahvalan Crnoj Gori na sprovođenju evropske spoljne politike i da je EU danas više nego ikad ujedinjena zbog agresije Rusije na Ukrajinu.

On je pozvao Crnu Goru da nastavi sa sprovođenjem reformi, za koje je naveo da su neophodne ne samo zbog članstva u EU, već i zbog dobrobiti i prosperiteta crnogorskog društva, navodi kabinet premijera.

"Potrebno je očuvati stabilnost regiona Zapadnog Balkana u novonastalim geopolitičkim okolnostima, a Crna Gora u tome može odigrati konstruktivnu ulogu", istakao je Mišel tokom sastanka sa Abazovićem.