Vučić: Teška zima za ceo svet zbog rata u Ukrajini

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da "mnogo tešta zima čeka ceo svet", i da će skoro četvrtina sveta biti u problemu sa osnovim količinama hrane ako se ne promeni nešto u sukobu na istoku Evrope. Vučić je u Novom Sadu prisustovao otvaranju Međunarodnog sajma poljoprivrede sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji se saglasio sa ocenom o teškoj zimi i poručio da dve zemlje mogu da računaju jedna na drugu.



"Pitao sam premijera Orbana možemo li da čuvamo deo energenata u Mađarskoj, jer mi nemamo kapaciteta, a on mi je u roku od sekund rekao da nema problema", rekao je Vučić i dodao da će Srbija nastaviti da gradi partnerski odnos, prenosi Fonet.



Predsednik Srbije je dodao da je u Briselu, na sastanku ministara spoljnih poslova, jedino šef diplomatije Mađarske bio "jedini i u potpunosti uz Srbiju".



Upitan o usaglašavanju Srbije sa odlukama EU kada je reč o sanakcijama Rusiji, Vučić je ocenio da je mnogo zahteva, ali je njegov posao da brine o Srbiji, a ne o EU.



"Brinućemo o EU, kada budemo član Unije, a sada nam je posao da brinemo o Srbiji, da ima dovoljno hrane, goriva, integritetu, Ustavu".

Orban: U normalnim okolnostima bili bismo na medenom mesecu

Premijer Mađarske Viktor Orban ocenio je da je zadovoljan što Mađarska i Srbija mogu da računaju jedna na drugu u situaciji galopirajuće inflacije u Evropi, gladi u svetu, rasta cena i ratnih sukoba u Ukrajini, upoređujući pojedine sankcije Brisela prema Moskvi sa "atomskom bombom".



"U normalnim okolnostima obojica bismo, posle izbornih pobeda, mogli da uživamo u medenom mesecu, da se opustimo i odmaramo", rekao je Orban.

Mađarski premijer je poručio da dve zemlje mogu da računaju jedna na drugu, i da će biti "bezbedne kada je reč o gasu i prehrambenim proizvodima".



Govoreći o ratu u Ukrajini, Orban je naglasio da je Srbiji teško jer nije članica EU, a Mađarskoj jer jeste članica.

Orban je ukazao da "ne može ni da izbroji sve one koji su kritikovali investiciju brze pruge Beograd - Budimpešta", ali se u sadašnjoj situaciji nesigurnog transporta korz Ukrajinu, ta investicija pokazala kao veoma značajna.



"Time smo uspeli da obezbedimo siguran transport iz grčkih luka do centralne i zapadne Evrope", objasnio je on.



Mađarski premijer smatra da će obezbeđivanje hrane za naredni period biti glavni izazov i dodaje da Budimpešta ne pristaje na pojedine odluke u Briselu koje su ekonosmki neprihvatljive i koje bi dovele do ogromnog povećanja cena.



"Donete sankcije prema Rusiji su kao atomska bomba", zaključio je Orban.