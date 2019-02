Šesnaest američkih država tuži Trampa zbog proglašenja vanrednog stanja

Šesnaest aneričkih država tuži administraciju Donalda Trampa zbog proglašenja vanrednog stanja kojim Tramp želi da dobije sredstva za izgradnju zida na granici.

Državni tužioci, predvođeni Kalifornijom, podneli su svoje tužbe u ponedeljak u Distriktnom sudu za Severni distrikt Kalifornije.

U tužbama se navodi da je proglašenje vanrednog stanja nezakonito i neustavno i da škodi državama i njihovim građanima time što uzima novac iz programa za borbu protiv droge, projekata za vojne instalacije i drugih napora u sprovođenju zakona.

U tužbama se traži od suda da trajno zabrani Trampovoj administraciji da preusmerava sredstva iz drugih izvora ka vladi za izgradnju zida na granici, ili za izgradnju zida bez kongresnog odobravanja novca za tu potrebu.

"Predsednik Tramp tretira vladavinu prava sa potpunim prezirom", rekao je državni tužilac Kalifornije Havijer Besera. "On zna da nema krize na granici. On zna da je njegovo proglašenje vanrednog stanja neopravdano i on priznaje da će verovanto izgubiti ovaj slučaj na sudu".

Besera je optužio Trampa za započinjanje "pozorišta" i stvaranje krize zbog neuspeha da Kongres ili Meksiko plate za zid.

Grupe za zaštitu prirode i tri zemljoposednika iz Teksasa preko čijeg imanja treba da bude izgrađen zid već su podneli tužbe.