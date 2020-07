Zdravlje građana podređeno partijskim interesima

Epidemiolog Zoran Radovanović izjavio je da je 2. jula bilo zvanično saopšteno da je šest osoba umrlo od koronavirusa, a da je od osobe sa Infektivne klinike dobio informaciju da je stvarni broj umrlih bio 52.

Na tribini “Naučna stručnost i javne politike: Između autoriteta i zloupotrebe” održanoj u ponedeljak uveče u Beogradu, Radovanović je rekao da oko brojeva vezanih za koronu ima mnogo "muvanja", da je struka stavljena u službu politike i da je bilo problematično i samo formiranja ovakvog Kriznog štaba.

"Imam utisak da je to telo, kao i mnoga druga tela formirano tako svesno da dođe do, ne samo razlika u mišljenju, nego do potpuno nespojivih pogleda. I da tu onda postoji onaj vrhovni koji će da presudi. Time se diskredituje i to telo. Znači - nije u stanju da reši ni jednu osnovnu stvar, ali ima srećom neko ko će za njih to da uradi."

Po oceni Radovanovića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nauku doživljava kao neprijateljsku teritoriju, naučnici su za njega lažna elita i sa njima u permanentnom ratu.

"Na čelu svih, i stručnih institucija su ljudi koji su ili članovi vladajuće partije, ili moraju da potpišu da bi bio v.d. da potpiše dokument da će sprovoditi ciljeve vladajuće partije. I onda kao glava kuće on dozvoljava nekome da govori ili ne govori i tu već u stratu imate jednu socijalnu patologiju", dodao je.

Sociolog i profesorka Filozofskog fakulteta Marija Babović je istakla da u Srbiji nema države, već da su je u potpunosti progutale političke partije i da to nije izum ove vlasti. Po njenoj oceni institucije u Srbiji su takve da ništa ne može da se promeni, da ni izbori nisu funkcionisali, tako da rešenje vidi na ulici.

"Pritisak mora da krene sa ulice, pa nek se zove anarhizam, šta fali anarhizmu, sigurno nije gori od ove vlasti", poručila je Babović i dodala:

"Kad pogledate istoriju - što su ti režimi gori i kraće traju, pa u tim smislu meni se čini da i sad gledam početak tog kraja. Jer ako uz svo ucenjivanje, uz sve te prisile glasanja vi niste uspeli da skupite 50 posto biračkog tela da vam izađe na izbore - to vam je već fenomenalan znak da ta strategija više ne funkcioniše."

Po njenim rečima jakoj državi je potrebna i jaka struka, ali pošto je stanje u Srbiji u silaznoj putanji - "mi imamo lojalnost umesto kompetencije". Sa druge strane, političke partije su sve uzurpirale i "samo je pitanje je samo kada ima intreres ili potrebu da dođe do neke struke, do nekog univerziteta, neke lokalne zajednice, neke bibliotete, nekog javnog preduzeća":

"Ja mogu da zamislim koliko su takvi mehanizmi ojačali i koliko tek sada, kad vidimo šta se sada dešava, koliko ste vi u stvari spremni da i zdravstveno stanje svog stanovništva potpuno pustite niz vodu i da ga rizikujete zato što je taj partijski, lični, ili interes vrlo male klike jači od svega drugoga", rekla je još Babović.

Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja je rekao da je deprofesionalizacija prolem u Srbiji, kao i odsustvo adekvatno organizovanih strukovnih udruženja, koja prema njegovoj oceni, ili ne rade, ili su bez uticaja ili su etatizovana - podređena državi i partiji:

"Vi imate stručno znanje koje određena zajednica mora da brani. Ovo što se dešava vezano za Krizni štab - to je pitanje za Lekarsku komoru i za Srpsko lekarsko društvo. Oni moraju da daju odgovor. Ne pojedinici, nego oni kao forma strukovnog organizovanja."

Govoreći o Kriznom štabu za za sprečavanje širenja epidemije korona virusa naučni savetnik na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković" Aleksej Tarasjev rekao je da je struka ta koja treba da donosi mišljenje, a da državni organi donose odluke i da bi bilo dobro kada bi odluke bile u skladu sa preporukama struke.

Posebno je loše to što je, kako je rekao, krizni štab mešovito telo - jer sadrži i struku i politiku, i ocenio da to služi "samo kao pokriće".