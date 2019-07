Vujić, poslednji član srpske sedmorke koja je sletela na Mesec

Dejvid Vujić, poslednji živi član srpske sedmorke koja je radila na programu Apolo, održao je danas prezentaciju povodom obeležavanja 50. godišnjice sletanja "Apola 11" na Mesec u punoj svečanoj sali Mašinskog fakulteta u Beogradu.

U izjavi medijima, na pitanje da li je čovek zaista sleteo na Mesec, u šali je odgovario da nije i da su oni u stvari “mnogo vremena proveli u Diznilendu snimajući sve za film”:

“Američka vlada, NASA, svi izvođači, inženjeri potrošili su 25 milijardi dolara, u današnjem novcu je to 112 milijardi dolara u svemirsko istraživanje pod nazivom Apolo program. Mi smo zaista spustili čoveka na Mesec i da odgovorim na vaše pitanje da li smo zaista sleteli na Mesec – uživam da ispričam priču Baz Oldren koji je zaista hodao po Mesecu i koga su pitali isto pitanje, a on je odgovarajući na to tresnuo čoveka u lice i odgovorio mu – da, sleteli smo na Mesec”, rekao je Vujić.

Odgovarajući rado na pitanja novinara o projektu od pre 50 godina u kojem je učestvovalo i 7 srba, Vujić objašnjava da su razlozi za odlazak na Mesec u ono vreme bili različiti:

“Kao odgovor na Sovjetski program Sputnjik, predsednik Kenedi je dao obećanje da ćemo spustiti čoveka na Mesec. Naš originalni cilj je bio da istražimo Zemljinu orbitu, da utvrdimo kako ćemo preživeti u bestežinskom stanju. Drugi cilj je bio da utvrdimo da li je Mesec stvarno veliki kolut sira ili je sastavljen od nekog materijala koji bi mogao biti u jednom trenutku dostupan zemljanima.”

Vujić će boraviti u Srbiji do 28. jula u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji i kako je planirano tokom posete on će o svom životnom iskustvu, američkom svemirskom programu i o tome koliko su srpsko-američki naučnici bili važni za istraživanje svemira, održsti niz predevanja studentima, zvaničnicima vlade, članovima akademske zajednice i drugima.