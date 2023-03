Vučić: Za Srbiju pravno obavezujuće i kada se sa nečim usmeno usaglasi

Hil: Primena važnija od potpisa

Dogovor koji su Srbija i Kosovo postigli u Ohridu je pravno obavezujući i bez potpisa, potvrdio je danas FoNetu ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil i ukazao da je jedan od ključnih elementa sporazuma to što su obaveze obe strane deo procesa evropskih integracija.



Hil je naglasio i da je jasno stavljeno do znanja da je formiranje Zajednice srpskih opština hitno i važno, podsećajući da je to obaveza koja je prihvaćena pre 10 godina od Kosova, Srbije, ali i EU.



"Bio sam uključen u mnoge pregovore u kojima nije bilo potpisa na kraju procesa. Znam da ima mnogo diskusije oko toga, ali ne mislim da je to mnogo važno. Pravo pitanje je nastaviti sa implementacijom i to će biti interesntno videti narednih nedelja i meseci", predvideo je Hil.



Upitan o izjavi predsednika Srbije Aleksandar Vučića da će aneks evropskog predloga primenjivati do crvenih linija, Hil je odgovorio da je Vučić jasno rekao šta može da prihvati, a šta ne.



"Umesto da govorimo o crvenim linijama, treba da se fokusiramo na činjnenicu da je on bio veoma jasan sa EU šta može da učini, kako i kada, što mislim da je u redu. Mislim da to treba da bude urađeno i na strani Kosova", poručio je Hil.