Vučić i Palmer različito o formiranju kosovske vojske

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer izjavio je posle današnjeg susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da SAD podržavaju dijalog Beograda i Prištine i istakao posvećenost SAD da, zajedno sa EU, rade na tome da se podrži dogovor kojim će se normalizovati odnosi Srbije i Kosova.

Jedna od važnih tema razgovora Vučić-Palmer bilo je i pitanje formiranja kosovske vojske, a prema rečima američkog zvaničnika, stav Vašingtona je nepromenjen:

"Već dugo je stav Sjedinjenih Država da podržavaju kosovske bezbednosne snage. Mi zadržavamo taj stav. To je tranzicija kojoj će trebati značajno dosta vremena i mi nameravamo da radimo pažljivo sa našim partnerima u Prištini kako bismo podržali tu tranziciju, kako bi se osiguralo da se to odvija na način koji će doprinositi regionalnom miru i stabilnosti", izjavio je Palmer na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije.

S druge strane, za Aleksandra Vučića formiranje kosovske vojske može da ugrozi mir i stabilnost i to je, kako je rekao, problem koji Srbiju sateruje u ćošak iz kojeg nema izlaza.

On je zamolio Sjedinjene Države da imaju razumevanje za poziciju Srbije i dodao da Beograd brine ono na osnovu čega se zasniva međunarodno-pravna mogućnost formiranja vojske:

"Odgovor je uvek da se to zasniva na činjenici da je Kosovo nezavisna i suverena država, te kao nezavisna i suverena država ima pravo formiranja sopstvene vojske, u skladu sa sopstvenim ustavom. Što mi, naravno, negiramo jer je to u suprotnosti sa srpskim ustavom, ali da ostavimo po strani naša unutrašnja akta, i srpska, i albanska, to je u direktnoj suprotnosti sa svim aktima međunarosnog javnog prava", rekao je Vučić pred novinarima.

Palmer je rekao da su imali opsežne razgovore o podršci Amerike evropskm putu Srbije i posvećenosti da se napreduje i ostvari cilj punopravnog članstva u EU. Vučić je naglasio da Srbija želi bolje odnose sa SAD, viši stepen poverenja u odnosima dve zemlje, i dodao da veruje da je to moguće.