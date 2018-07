Ugljanin: Vučić nije predsednik Bošnjaka

Za Bošnjake u Sandžaku Aleksandar Vučić nije predsednik, Ana Brnabić nije premijer, niti su Ivica Dačić i Aleksandar Vulin ministri, izjavio je predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin i poručio da bi, kad bi Sandžak bio država, "sad priznao Kosovo", jer je to uradilo 147 zemalja.

Na konferenciji za medije, koju je održao u ponedeljak u Novom Pazaru, Ugljanin je rekao da su Bošnjaci i Albanci rođaci, to jest autohtoni narodi praslovenskog porekla, a vlasti u Beogradu su, po njegovom mišljenju privremeni organi Srbije:

"Svi su oni nešto drugo. Oni zastupaju ovaj ostatak Republike Srbije, do granice sa Kosovom imaju slobodu kretanja. Znači u ostatku Srbije. Oni se biraju u ostatku Srbije, izvan granica Kosova i njihova su ovlašćenja do tu. Prema tome, to su privremeni organi Republike Srbije, kao što je BNV privremeni organ bošnjačke nacionalne samouprave dok se ne reši status Sandžaka i status Bošnjaka", poručio je Ugljanin.

On je pozvao Brnabić da se izvini zbog dezinformacija i pretnji koje je iznela na račun Bošnjaka, ali i zbog pretnji ministra odbrane Srbije, zato što, dodao je Ugljanin, srpski državni organi, posebno oružane snage, predstavljaju objektivnu i realno neprijateljski orijentisanu silu za Bošnjake.

On je objasnio i da je poziv kosovskom ministru spoljnih poslova Bedžetu Pacoliju da poseti Sandžak uputio kako bi se čula i druga strana sa pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.