"Pacoli u Srbiji neće proći kao Đurić na Kosovu"

Nakon poziva predsednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejmana Ugljanina ministru spoljnih poslova Kosova Bedžetu Pacoliju da poseti Novi Pazar i druge opštine u Sandžaku 21. i 22. jula, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da će o toj poseti odlučivati nadležni državni organi.

Pacoli je kosovskim medijima izjavio da postoji mogućnost da poseti Novi Pazar, ako mu to budu dozvolile vlasti u Beogradu, dok je Dačić poručio da ukoliko postoje određeni politički dogovori - "oni se vode u Briselu, a neće se odvijati u Novom Pazaru":

"Bio bih zlurad kada bih rekao da ako pokuša to da uradi, da će se provesti kao Marko Đurić. I sigurno se neće tako provesti, jer Srbija je jedno civilizovano društvo. Ali postoje pravila kako se to radi, postoji sporazum oko toga koji je postignut u Briselu. A to što je Ugljanin nekoga pozvao, može da pozove u privatne goste koga god hoće. Ali da poziva političare, ili ministre iz nepostojeće države, to nije njegovo ovlašćenje. To je samo provokacija", rekao je Dačić.