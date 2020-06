Učestali napadi na povratnike i pljačka imovine u Klini i Istoku

Napadi na Srbe povratnike i njihovu imovinu u opštinama Klina i Istok su sve učestaliji. Samo u poslednjih deset dana dogodilo se ukupno sedam napada. U jednom od incidenata fizički je napadnut Miodrag Stašić iz sela Drenovac u opštini Klina.

Miodrag Stašić kaže da u svom životu nikada ni sa kim nije imao bilo kakvu svađu, a pogotovo ne fizički obračun. Međutim kaže, da je u 86 godini života i to doživeo. Napadnut je krajem maja ove godine od strane mladog čobanina Albanca, dok je pokušavao da sa svog imanja, oko svoje kuće, istera stoku.

„Počnem da isterujem stoku, a njega nisam video, kasno sam ga zagledao, stajao je na brdu i gleda šta ja radim. Kad je došao, dotrčao, kaže mi – što mi teraš krave. Kako da ne teram, pa jel vidiš ti šta ste mi uradili, žicu ste mi pokvarili, ja ne znam šta je to, šta radite...Onda mi se približio, našao je jedan dugačak trn i sa tim trnom me je udario. Ja sam mogao njega da unakazim vilom, ali nisam hteo, nisam otišao sa tom namerom da njemu nešo uradim, nego da mu kažem da ne pušta stoku više tu i da mi ne prvi štetu“, rekao je za Glas Amerike Miodrag Stašić.

Miodrag kaže da ne poznaje napadača, ali da su krave koje je čuvao -njegovih komšija iz sela.

„To nije njihov čobanin nego su ga doveli iz Albanije, da im čuva stoku, a koliko ih ima mladića i dece, a doveli ljude otuda nekog samo da prave ovde štetu i da nas napadaju. Udari me on sa tom granom i poče krv da mi ide i ja mu isteram doduše te krave i on ode“, priča Miodrag.

Prema rečima Miodragovog sina Nenada, komšije Albanci iz Drenovca osudile su napad na njegovog oca. Ova porodica je, kako kaže Nenad, i proteklih godina bila na meti uglavnom lopova i brojnih provokacija, međutim ovaj napad ga je, kaže, najviše pogodio.

„Imam jednu satisfakciju, sastali smo se, imali smo sastak komšije su to osudile doduše. Međutim verujte boli me, duša me boli, ipak je to star čovek. Bolje da su to meni uradili nego što su njemu to uradili, ali ne daj bože da se to i ubuduće nastavi. Imamo ubeđenje da se to više desiti neće. Policija je odradila svoj deo posla, rekli su da će podneti krivičnu prijavu, šta več ide, da će procesuirati, da će predati tužilašvu ili kome već“, kaže Nenad Stašić.

Napad na Miodraga uznemirio je Srbe u opštini Klina, kaže za Glas Amerike predsednik Privremenog organa opštine Klina Božidar Šarković.

„Čovek od 86 godina nikad nije ni sa kim razmenio dve loše reči, a doživeo je da ga neki tu čobanin iz Albanije, koji je došao da radi kod njegovog komšije udari i moralno omalovaži... teška situacija“, kazao je Šarković.

Nekoliko dana pre napada na Miodraga Stašića u selu Berkovo u Opštini Klina opljačkana je i zapaljena kuća povratničke porodice Vučković, koja u tom trenutku nije bila u Berkovu.

„Pandemija zadnjih tri meseca zatekli ih je u Kraljevu i lopovi iskoriste priliku. Odnesu ono što je vredno, što im treba, ono što im ne treba ostave i zapale. Srećom požar nije obuhvatio krov, zavesa, deo nameštaja i podova su izgoreli“, kaže Šarković

Pored napada na Miodraga Stašića i paljenja kuće u Berkovu, u povratničkim selima u opštini Klina i Istok je u poslednjih deset dana bilo još nekoliko napada na Srbe i njihovu imovinu. Kamenovane su kuće Jovana Ristića i Žarka Zarića u Ljuboždi, u selu Drenovčić je prećeno sekirom Đorđiji Đoroviću, a ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić napisao je danas na Tviteru da su u selu Osojane u opštini Istok opljačkane dve srpske porodice.

“Ovoga puta su na meti pljačkaša bile porodice Repanović Jednoj od porodica je opljačkana kuća, a drugoj ukradene poljoprivredne mašine", napisao je Jevtić.

„Uvek kad imamo neka dešavanja, predizborna kampanja, neki pregovori u Briselu, neke smene kod njih, neki problemi u njihovim strukturama, govorim za pokrajinsku vladu, znači uvek tada, ne znam kako, kao razjareni osinjak, uvek se nešto okome pogotovo na Klinu, Istok, Peć, Goraždevac“, kaže Božidar Šarković predsednik privremenog organa opštine Klina, institucije koja na Kosovu funkcioniše u sistemu republike Srbije.

Iz policijske stanice u Peći saopštili su da se radi na rasvetljavanju ovih slučajeva, koji su prosleđeni javnom tužiocu.

Ministar za povratak i zajednice Dalibor Jevtić razgovaro je proteklih dana o napadima na Srbe i njihovu imovinu u povratničkim selima sa komandantom KFOR-a i šefom OEBS-a, gde je, kako je saopštilo ministarstvo za zajednice i povratak “zaključeno da je neophodno veće angažovanje svih institucija na Kosovu u rešavanju bezbednosnih incidenata”.