Tramp: Vojna intervencija u Venecueli je "opcija"

Predsednik Donald Tramp rekao je tokom televizijskog nastupa u nedelju da je vojna intervencija SAD u Venecueli "opcija".

Tramp je odbio da u intervjuu za CBS News da više detalja o tome šta bi moglo da ga navede da naredi slanje snaga SAD u tu južnoameričku zemlju, dok SAD i druge zemlje pojačavaju pritisak na predsednika Nikolasa Madura i podržavaju opozicionog lidera Huana Gaida kao privremenog predsednika.

Tramp je rekao da je pre nekoliko meseci odbio Madurov zahtev da se sastane sa njim, jer "mi smo daleko otišli u tom procesu... prava demokratija u akciji", kazao je Tramp govoreći o Gaidovom preuzimanju vlasti. Sjedinjene Države i druge zemlje priznale su Gaida kao vršioca dužnosti predsednika Venecuele.

"Odlučio sam u to vreme - 'ne', jer toliko mnogo zaista užasnih stvari se dogodio u Venecueli, kada pogledate na tu zemlju", rekao je Tramp o mogućim razgovorima sa Madurom.

"To je bila najbogatija zemlja od svih u tom delu sveta, koji je vrlo važan deo sveta", rekao je Tramp u intervjuu koji je sniman u petak. "I sada vidite siromaštvo, i vidite tu bol, i vidite kriminal, i vidite sve te stvari koje se događaju. Zato, mislim da se proces odvija - vrlo, vrlo veliki, ogromni protesti".

Trampovi komentari došli su u trenutku kada se primicao rok u nedelju koji je nekoliko evropskih zemalja postavilo Maduru da raspiše nove predsedničke izbore.

Austrijski kancelar Sebastjan Kurc rekao je preko Tvitera da je razgovarao sa Gaidom i da mu je rekao da "ima našu punu podršku za ponovno uspostavljanje demokratije".

Kurc je rekao da pošto Maduro nije odgovorio na pozive EU da se raspišu slobodni i fer izbori, "mi smo to primili k znanju i podržali Huana Gaida kao privremenog predsednika".

Maduro je raspisao vanredne izbore za nacionalni parlament. Gaido, čelnik Kongresa, proglasio se za legitimnog lidera zemlje.

Gaido bi trebalo da najavi kada će humanitarna pomoć biti isporučena zemlji pogođenoj krizom.

On je rekao novinarima u subotu da će opozicija početi da prikuplja humanutarnu pomoć u Brazilu, Kolumbiji i na neimenovanom karipskom ostrvu i pozvao je vojsku da dozvoli dopremanje pomoći u zemlju.

Sjedinjene Države su saopštile da će transportovati pomoć u Venecuelu na zahtev Gaida. Ali, Maduro je odbio da prihvati pomoć, jer veruje da to otvara vrata vojnoj intervenciji koju bi predvodile SAD.

Napuštanje Madura

Dvojica oficira i ambasador prebegli su u subotu iz Madurove vlade i priznali Gaida kao v.d. predsednika.

Rano u subotu, general Francisko Janez pozvao je pripadnike vojske da dezertiraju, nakon što je on sam objavio da je dezertirao putem videa na društvenim mrežama. On je odbacio Madurovu "diktatorsku" vlast i priznao Gaida kao v.d. predsednika.

General-major Horge Oropeza, bvši komandant vazdušnih snaga, rekao je kasno u subotu da takođe priznaje Gaida kao v.d. predsednika.

Najviši vojni oficiri pomogli su Maduru da opstane tokom masovnih demonstracija poslednjih godina zatvarajući aktiviste i vršeći represiju nad opozicionim demonstrantima.

Gaido je rekao u intervjuu za Glas Amerike da je ponudio "amnestiju i garancije" visokorangiranim vojnim zvaničnicima, u sklopu širih napora da se "uzurpacija privede kraju".

It remains unclear how much military support there is for Guaido.



Džonatan Velasko, ambasador Venecuele u Iraku, takođe se priružio prebezima u subotu.

Pristalice opozicionog lidera Gaida i predsednika Madura učestvovali su u rivalskim demonstracijama u Karakasu u subotu.

Hiljade Gaidovih pristalica, noseći zastave i duvajući u trube, okupilo se na nekoliko lokacija u Karakasu podržavajući njegove pozive za raspisivanje vandrednih izbora i uspostavu tranzicione vlade, usled rastućeg globalnog pritiska na Madura da se povuče. Gaido je stigao na jedan od mitinga sa svojom ženom, Fabianom, gde su ga brzo okružile pristalice.

Demonstranti koji podržavaju Madura izašli su na ulice u zapadnom delu Karakasa, kako bi proslavili 20. godišnjicu revolucije koja je dovela na vlast socijalistu Huga Čaveza, preminulog Madurovog prethodnika. Maduro se obrtio gomili, po prvi put od mitinga 4. avgusta.

Maduro je raspisao parlamentarne izbore pre nego što je planirano, ponavljajući da je on legitimni predsednik zemlje i rekavši okupljenima: "Vrlo sam postiđen da vidim da pripremači opozicionog puča" primaju naredbe iz Vašingtona.