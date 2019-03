Tramp potpisao uredbu o slobodi govora na univerzitetima

Predsednik Tramp potpisao je uredbu kojom se od američkih koledža zahteva da se posvete zaštiti slobode govora ili rizikuju da izgube sredstva iz federalnog budžeta. To je znak podrške američkim konzervativcima koji tvrde da liberalni univerziteti guše njihov glas. Međutim, aktivisti za građanska prava brinu da Trampov potez ima političku pozadinu i smatraju da je u suprotnosti sa njegovim sopstvenim napadima na slobodu govora. ​

Kada su na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji krajem 2017. izbili protesti zbog najavljenog govora jednog ultradesničara, koji je potom otkazan, predsednik Tramp zapretio je da će povući federalna sredstva.

Kada je aktivista jedne konzervativne organizacije udaren u lice na kampusu Berklija, Tramp ga je pozvao da bude gost na konferenciji Konzervativne političke akcije koja je održana početkom marta. Tramp je tada obećao da će potpisati uredbu kojom se od univerziteta zahteva da poštuju slobodu govora ili se suoče sa kaznama. Potpisao ju je – u četvrtak.

“Ako vam neki koledž ili univerzitet ne dozvoli da govorite na njemu, nećemo im dati pare, vrlo je jednostavno”, poručuje predsednik SAD.

Smatra se da je uredba znak podrške konzervativcima, koji tvrde da se njihov glas guši na liberalnim kampusima, a neke škole su sprečile određene govornike da nastupaju zbog studentskih protesta.

Mnogi od tih konzervativaca pozvani su na ceremoniju potpisivanja uredbe, a među njima je aktivistkinja protiv abortusa koja kaže da su je maltretrirali ljudi iz uprave njenog fakulteta.

“Znam da su neki životi spaseni zahvaljujući mojoj inicijativi “Studenti za život” na kampusu. Ali nisam mogla da zamislim sa kakvim ću se neprijateljskim stavom suočiti kada pokušam da iznesem svoja uverenja”, ispričala je Elen Vitman, studentkinja Univerziteta Majami u Ohaju.

Uredba je, u velikoj meri, simbolične prirode. Koledži već moraju da se obavežu na zaštitu slobode govora da bi dobili federalna sredstva za istraživači rad.

Aktiviste za građanske slobode brine da je potpisivanje uredbe politički gest, kako bi predsednik osvojio dodatnu podršku svoje konzervativne baze. Ona je takođe u suprotnosti sa Trampovim napadima upravo na slobodu govora, uključujući opisivanje nepovoljnih medijskih izveštaja kao “lažne vesti”, a u suprotnosti je i sa predsednikovom osudom igrača američkog fudbala koji kleče za vreme izvođenja himne u znak protesta zbog rasne nejednakosti.

“Tu postoji izvesna hipokrizija. Ne mislim da je predsednik jedini koji to radi, ali to što izlazi sa ovom uredbom da bi pokazao svoju podršku slobodi govora deluje malo neiskreno, imajući u vidu njegove ranije izjave”, kaže Lara Not, direktorka Centra za prvi amandman.

Uredba ne sadrži konkretne detalje o tome kako će I po kojim standardima federalne vlasti osigurati da se univerziteti nje pridržavaju.

"Postoji opasnost da će taj poltiički aspekt, kada ona bude primenjena,biti prisutan u izboru slučajeva koji će se iznositi pred odbor ili bilo koje telo koje će se formirati da bi se uredba sprovodila”, dodaje Not.

Međutim, uredba šalje jasnu poruku da je Tramp željan da podrži prioritete konzervativaca, koji kažu da je njihova sloboda govora u Americi pod napadom.