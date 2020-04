Tramp tvrdi da on odlučuje o povratku ljudi na posao, pravnici se ne slažu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da on treba da donese odluku kada se pokreće privreda u SAD, a ne guverneri saveznih država. S time se ne slažu pravnici, a guverneri odlučuju svako za svoju državu.

Tramp je produžio preporuku da se ostane u izolaciji do kraja aprila i tada jasno poručio da želi da se privreda pokrene što je pre moguće, iako je do sada od koronavirusa preminulo oko 22 hiljade Amerikanaca i nekoliko miliona ostalo bez posla.

Tramp je ipak dodao da će slušati medicinske stručnjake i ostale kada bude odlučivao o daljim preporukama

"To je odluka predsednika i to iz mnogo snažnih razloga. Administracija i ja blisko sarađujemo sa guvernerima, i to će se nastaviti. Ja ću brzo doneti odluku, u saradnji sa guvernerima i preporukama ostalih", napisao je Tramp na Tviteru.

Predsednik je optužio medije da su preneli da o tome odlučuju guverneri.

Ipak, pravni analitičari tvrde da američki predsednik ima ograničena prava da naredi građanima da se vrate na posao, ili da otvori gradove i vladine zgrade, pokrene saobraćaj ili lokalnu privredu.

Dok su federalni zdravstveni zvaničnici preporučili mere borbe protiv koronavirusa, koje uključuju socijalnu distancu i pokrivanje lica, Vašington još nije doneo odluku na federalnom nivou o zatvaranju škola ili obustavi rada nekih servisa i poslova, što je sve bilo ostavljeno saveznim državama da same odluče.

Mnoge savezne države su produžile preporuke o socijalnom distanciranju i posle 1. maja, guverner Virdžinije je čak kao datum naveo 10. jun.

Guverner savezne države Njujork Endrju Kuomo, čija država je najgore pogođena zarazom, rekao da će mere donositi u dogovoru sa guvernerima susednih država.

Guverner Nju Hempšira Kris Sununu rekao je za CNN da svaki guverner mora da odluči najbolje za svoju državu, i da pomogne svojim građanima da ostvare pravo na federalne olakšice, uključujući osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

"Ovo je pandemija, ne postoji udžbenik za to", rekao je Sununu.

Ali postoji Ustav Sjedinjenih Država. Deseti amandman daje ovlašćenja guvernerima saveznih država da uređuju pravila za građane i regulišu šta je opšte dobro.