Halep preko Serene ubedljivo do prvog Vimbldona

Rumunska teniserka Simona Halep osvojila je prvi Vimbldon u karijeri ubedljivom pobedom nad Amerikankom Serenom Vilijams, u dva seta - 6:2, 6:2, posle samo 56 minuta igre.

Šampionka Rolan Garosa iz 2018, Halep je poslednje dve godine završavala sezonu na prvom mestu svetske rang-liste, ali je opet u finalu smatrana apsolutnim autsajderom protiv, kako mnogi veruju, najbolje teniserke svih vremena i osvajačice 23 grand slem turnira - Serene Vilijams.

Međutim, 27-godišnja Rumunka je dominirala od početka do kraja i stigla do prve pobede u međusobnim duelima sa Amerikankom na grand slem turnirima (0-3 do sada) i tek druge u karijeri (2-9).

Posle trijumfa na Vimbldonu, Halep će od ponedeljka biti 4. na svetskoj rang-listi, dok će Serena skočiti za jedno mesto, na 9. poziciju.

Pobednici je pripao ček na 2.350.000 funti (skoro 3.000.000 dolara), a finalistkinji, upola manje.