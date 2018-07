Tači: Sporazum Srbije i Kosova do kraja godine

Predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da je Kosovo potpuno zasluženo dobilo zeleno svetlo za viznu liberalizaciju od strane Evropske komisije, jer je ispunilo sve kriterijume za to. On je na vanrednoj konferenciji rekao da će do kraja godine biti potisan pravno obavezujući sporazum između, kako je kazao dve države Kosova i Srbije, i istakao da Srbija treba formalno da prizna Kosovo. Tači je izrazio i zabrinutost što ni nakon šest meseci od ubistva Olivera Ivanovića taj slučaj nije rasvetljen.

„Ocena Evropske komisije da je Kosovo uspešno ispunilo sve kriterijume za ukidanje viza građanima Kosova je najbolji dokaz da su institucije Kosova efikasne i odlučne u uspostavljaju demokratskog reda, transparentnosti i nastavka reformi“, rekao je predsednik Kosova Hašim Tači.

„To nije poklon Evropske unije Kosovu, nije nam dato na poklon. To je uspeh, to je zasluga svih ljudi na Kosovu, svih institucija, svih vlada i svih kategorija društva na Kosovu“, kazao je Tači.

Predsednik Kosova Hašim Tači ponovio je na konferenciji za novinare da je jučerašnja runda dijaloga sa predsednikom Srbije u Briselu bila, kako je kazao nikad kraća i nikad teža.

„Nije lako razgovarati sa predsednikom Vučićem koji još uvek misli da je Kosovo deo Srbije. To je jedan san - srpski san. Nije lako da se razgovara sa predsednikom Srbije koji još uvek misli da je na primer Kačanik srce Srbije“, kazao je predsednik Kosova.

Tači je rekao i da pored velikih poteškoća i razlika u stavovima predstavnika Srbije i Kosova još uvek postoji volja da se postigne dogovor. On je naglasio da je stav Kosova jasan, a to je da konačan sporazum treba da bude sklopljen između dve suverene države i da on neće imati smisla ukoliko bude privremen.

„Još uvek postoji volja da se nastavi ovaj proces i u narednim mesecima, koliko je ostalo do kraja godine, da se postigne konačan istorijski sporazum o normalizaciji odnosa, mira i recipročnog priznanja između Kosova i Srbije“, poručio je predsednik Kosova

Na pitanje novinara zašto ni posle šest meseci nije rasvetljeno ubistvo Olivera Ivanovića i koliko su institucije blizu da reše ovaj slučaj predsednik Kosova je kazao da je optimista po ovom pitanju.

“Zabrinuti smo što još uvek nisu u potpunosti identifikovani organizatori i izvršioci ubistva gospodina Ivanovića. Znam da naše institucije, u saradnji sa međunarodnim, aktivno rade. Znam da je bilo i kontakata sa institucijama u Srbiji. Vlast na Kosovu je odvojena, ali ja sam optimista da će pravosudne institucije u bliskoj budućnosti izaći sa opipljivim rezultatima istrage i jasnim zaključcima”, rekao je Tači.

Predsednik Kosova Hašim Tači rekao je mesec dana nakon ubistva Olivera Ivanovića da će taj slučaj biti rasvetljen i da će istina o tome nekoga boleti. On i na današnjoj konferenciji nije precizirao koga će boleti istina u vezi sa tim ubistvom.