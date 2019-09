Studenti rešeni da istraju u blokadi beogradskog Rektorata

Tridesetak studenata Beogradskog univerziteta blokirali su u zgradu Rektorata BU zbog plagiranog doktorata ministra finansija Siniše Malog i navode da je osnovni zahtev studenata i profesora da Rektorat uputi zvanični zahtev predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić da Malog razreši dužnosti.

Protest ispred Rektorata traje već četvrti dan, a jutros studenti nisu dozvolili zaposlenima, pa ni rektorki Ivanki Popović da uđu u zgradu.

“Posle sastanka kolegijuma u Rektoratu nam je rečeno da oni nemaju opipljive dokaze da pritisci postoje. Mi kažemo - ne trebaju vam opipljivi dokazi, sama funkcija ministra finansija je pritisak i sukob interesa. Ne može čovek, koji određuje koliko novca će vam dati, da vi odlučujete o njegovom doktoratu,” objašnjava za Glas Amerike Valentina Reković iz pokreta 1 od 5 miliona.

Kako navode, zaposleni u Rektoratu su hteli da ih zaključaju u petak i ponovo otvore zgradu danas, u ponedeljak, ali su studenti radikalizovali protest i uzeli ključeve zgrade, da bi mogli nesmetano da nastave borbu.

“Unutra nema nikoga trenutno od zaposlenih osim čuvara. Mi ovu zgradu čuvamo, nismo došli da je uništavamo, to je naša, zajednička, zgrada. Ostali zaposleni koji ulaze, profesori i neki službenici, idu sa nama u baštu da nam pruže podršku," kaže aktivistkinja iz pokreta 1 od 5 miliona.

"Rektorat trenutno ne radi,” objašnjava Reković.

Kako navodi, oni su pustili službenika Rektorata i studenta prorektora u zgradu da uđu i pokupe potrebne materijale, kako “studenti ne bi ispaštali” ističu čelnici protesta.

U znak protesta što organi Univerziteta neće da raspravljaju o doktoratu sadašnjeg ministra finansija studenti uz udruženja 1 od 5 miliona blokirali su zgradu, a nakon početka blokade dogodio se i incident kada su studente koji blokiraju Rektorat, kako tvrde, napali aktivisti Srpske napredne stranke (SNS), pokušali da uđu među njih i udarili jednog od organizatora protesta, Srđana Markovića. Reković kaže da se naknadno utvrdilo da grupica od oko stotinak ljudi koja ih je dočekala, jesu aktivisti SNS-a i da postoje jasni materijalni dokazi.

“Oni su ga pretukli, a on je pokušao da beži, dok su ga oni jurili. Za sve to vreme rektorka je sedela i to posmatrala,” navodi Reković.

Blokadu će prekinuti, kako kažu, kada rektorka ispuni njihov zahtev, jer ona predstavlja visoko obrazovanje u Srbiji.

“Hranu i vodu nam donose građani i hvala svim ljudima koji su došli da nas podrže i koji nam kroz vrata doturaju sve neophodno. Posebno smo zahvalni profesoru Prvanoviću sa Instituta za fiziku na podršci, ali i svim ostalim profesorima koji nas posećuju. Nama znači da imamo podršku i pomoć i što znamo da ima i njih koji će da se pridruže i pomognu. Pozivam sve profesore da nam se pridruže da očuvamo visoko obrazovanje u Srbiji,” kaže za Glas Amerike Reković.