Steže se obruč oko Fejsbuka

Osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg priznaje da je njegova kompanija očigledno načinila grešku u okviru skandala sa ilegalnim prikupljanje podataka korisnika te mreže, ali se nije izvinio zbog nje. Zakerberg, koji se retko pojavljuje u medijima, sinoć je dao intervju CNN-u u kojem nije precizirao kakvu je grešku Fejsbuk načinio ali je obećao da će kompanija pregledati sve aplikacije i obaviti kompletnu reviziju mreže.

Fejsbuk je u petak objavio da je od 2015. godine znao da je britanski istraživač Aleksandar Kogan ilegalno delio informacije korisnika sa istraživačkom firmom koja je, na kraju, iskoristila podatke o milionima korisnika Fejsbuka da bi sačinila profile birača za američke političke kampanje, uključujući i kampanju Donalda Trampa. Zakerberg je kritkovan što nije već 2015. obavestio svoje korisnike o incidentu. Firma Kembridž Analitika poriče da je sačuvala te podatke.

Pored televizijskog intervjua, Zakerberg je objavio pisano saopštenje u kojem između ostalog poziva javnost da ima poverenje u Fejsbuk. Direktorka Fondacije "Elektronik Frontir" Korin Mekšeri je skeptična.

"I dalje mi se čini da nas poziva da verujemo Fejsbuku. Kažu – uvešćemo neke mehanizme. Verujte nam. Popravićemo se.” Ne mislim da su zaslužili to poverenje. Mislim da su nam potrebni nezavisni revizori – ljudi koje ne kontroliše Fejsbuk i čija se dužnost odnosi na korisnike. Trebaju nam ti ljudi koji će ući i pregledati Fejsbukove sisteme kako bi proverili da se kompanija zaista ponaša odgovorno i da zaista rade ono što je neophodno da bi zaštitili podatke korisnika”.

Zakerberg je takođe izjavio za CNN da je siguran da neko pokušava da se umeša u predstojeće kongresne izbore u novembru, ali nije naveo više detalja.

Posledice po Fejsbuk

Osude Fejsbuka zbog zloupotrebe podataka 50 miliona korisnika te društvene mreže u političke svrhe sve su glasnije. Zakonodavci u Americi traže odgovore, a vrednost internet kompanije je opala za 35 milijardi dolara.

Cene njegovih deonica vrtoglavo padaju. Regulatori i zakonodavci i u Sjedinjenim Državama i Evropi žele odgovore. A osnovan je i novi pokret “Delete Facebook”, odnosno obriši Fejsbuk.

Internet gigant, društvena mreža Fejsbuk sa preko dve milijarde korisnike upala je u velike nevolje pošto su se pojavili izveštaji da su podaci 50 miliona korisnika tajno iskorišćeni za pomoć predsedničkoj kampanji američkog predsednika Donalda Trampa.

Ova afera samo pokazuje kako je Fejsbuk dozvolio spoljnim programerima preveliki pristup podacima korisnika.

“Uvek su postavljali crveni tepih za programere i davali im dosta informacija i dovoljno uvida u pdoatke. Postoje sve te treće strane koje su deo ekosistema Fejsbuka, ali Fejsbuk ne želi da ih nadgleda. Rezultat toga je da kada jedan od hiljada programera počne loše da se ponaša, Fejsbuku se to obije o glavu”, smatra Kris Hufnejgl, vanrednik profesor prava i informacija na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju.

Društvena mreža se oduvek predstavljala kao sila koja čini svet povezanijim i demokratskim mestom. U isto vreme, ona prikuplja abnormalno velike količine podataka ljudi, koji mogu da se zloupotrebe kako bi podrivali demokratije.

Kritičari kažu da je sada vreme da se sve kompanije, vlasnici društvenih medija iskreno preispitaju šta rade.

“Veoma je važno da kompanije poput Fejsbuka stanu i shvate da odluke koje donose što se tiče dizajna i strategije za zaradu, da to definiše očekivanja njihovih korisnika. To nije održiva strategija. Suočavaju se sa osudom i sami su za to krivi”, kaže Mišel de Muj iz Centra za demokratiju i tehnologiju.

Osnivač i generalni direktor Fejsbuka Mark Zakerberg je, posle dugo vremena, u sredu najzad javno govorio o optužbama, i obećao da će ispitati hiljade aplikacija koje koriste podatke sa Fejsbuka i da će bolje zaštiti korisnike i njihove podatke. Ali mnogo zavisi od toga kako će kompanija ispuniti obećanje.

“Fejsbuk je bio u centru mnogih kontroverzi, mnoge je uspeo da smiri izvinjenjem i ponavljanjem svojih vrednosti u povezivanju sveta. Ovo će postati egzistencijalna pretnja Fejsbuku ukoliko ljudi prestanu da im veruju. Ako pogledaju bregzit i Trampa i Putina i kažu vi povezujete svet, ali on je sada još gore meste, onda mislim da će Fejsbuk imati veliki problem”.