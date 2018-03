Evropski zakonodavci zabrinuti zbog Fejsbuka, traže oštra pravila

Nakon skandala sa britanskom analitičkom kompanijom Kembridž Analitika i mogućom zloupotrebom podataka brojih korisnika socijalnih mreža, u Briselu upozoravaju da ovaj incident ukazuje na moguću zloupotrebu ličnih podataka i profila od trgovine podacima do manipulacije u političke svrhe.

Slučaj kradje ličnih podataka i njihove zloupotrebe nikako ne treba posmatrati kao izolovan incident - prije kao otvaranje prostora široke manipulacije, shvatili su u Evropskom parlamentu.

"Treba da vidimo šta se dešava sa pričom o Fejsbuku, to je veoma važna tema. Pozvao sam prvog čovjeka Fejsbuka u Evropski parlament i moramo ga pitati ne samo o tome da li su ukradena imena korisnika, koja su iskorištena u izbornoj kampanji, već i o tome da Fejsbuk, JuTjub i Tviter spriječe da budu iskorišteni u propagiranju terorizma. To je veoma opasno, moramo biti oštri, moramo postaviti pravila ovim instrumentima socijalne komunikacije. To nije protiv slobode, time slobodu štitimo", poručuje predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani.

U Evropskoj komisiji, koja već neko vrijeme budno i kritički prati svjetske digitalne gigante, uz zabrinutost zbog posljednjeg incidenta, najavljuju nove evropske mjere kojima bi, nadaju se, zastitili lične podatke Evropljana...

"Ja sam zabrinuta poput svih ostalih. Ako su naši profili ukradeni to je veoma ozbiljno krivično djelo. Jedna od dobrih stvari su naša nova pravila zaštite podataka koja stupaju na snagu ovog mjeseca a daju vam pravo da znate ukoliko se takvo nešto dogodi. To je gradjansko pravo da kontrolišu svoje podatke ubuduće, u vrijeme kada podaci mogu da budu višestruko iskorišteni - od zarade na njima do načina da se utiče na izbore", kaže evropska komesarka za tržišnu konkurenciju, Margret Vestager.

Zakerberg u četvrtak o odgovoru Fejsbuka

Prema izveštajima američkih medija, osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg sutra će javno govoriti o odgovoru svoje kompanije na navode o ilegalnom prikupljanju podataka. Zakerberg se nije oglašavao od kada je Fejsbuk u petak obelodanio da je znao da je kompanija za prikupljanje podataka sakupila podatke korisnika Fesjbuka bez njihovog pristanka. Za to vreme, vrednost Fejsbukovih deonica na berzi je značajno pala.