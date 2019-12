Stevanu Dojčinoviću iz KRIK-a zabranjen ulazak u UAE, vraćen za Beograd

Stevan Dojčinović, urednik Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) zadržan je u utorak uveče na aerodromu u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde mu je saopšteno da je na "crnoj listi" po zahtevu vlade neke zemlje koju nisu želeli da imenuju i da ne može da uđe u UAE, već da će biti deportovan nazad u Srbiju, objavilo je KRIK.

Dojčinović je ukrcan na let kompanije "Etihad" ka Beogradu nakon što je prethodno bio podvrgtnut proceduri koja je prethodila deportaciji.

U Abu Dabi je doleteo u utorak oko 20 časova direktnim letom iz Beogada, kada su ga službenici na pasoškoj kontroli zadržali i uzeli mu pasoš, objavio je KRIK.

"Nakon toga su me odveli u deo aerodroma gde se nalazi policija. Tamo su mi uzeli otiske prstiju, slikali me i napravili fajl. Zatim su me ostavili da čekam pod nadzorom i tek nakon pet sati čekanja rekli da ću ujutro biti deportovan u Srbiju", kaže Dojčinović.

KRIK prenosi da je Dojčinović proveo ukupno 12 sati proveo pod nadzorom policajaca, koji su mu kratko saopštili da je na "crnoj listi" i da moraju da ga vrate nazad, da bi pod policijskom pratnjom bio ukrcan na jutarnji let, bez jasnog obrazloženja.

"Kazali su da me nisu Ujedinjeni Arapski Emirati stavili na crnu listu već da je to bio zahtev neke druge Vlade, ali mi nisu rekli koje", naveo je Dojčinović.

Urednik mreže KRIK u sredu je u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala i to na panelu o suzbijanju prekogranične korupcije, pranja novca i organizovanog kriminala.

Dojčinoviću se slična stvar dogodila i u Rusiji 2015. godine kada je zadržan na aerodromu u Moskvi, a zatim deportovan u Srbiju. Tada je trebalo da studentima Fakulteta za žurnalistiku održi predavanje o istraživačkom novinarstvu, ali je umesto toga ceo dan proveo u pritvoru i zabranjen mu je ulazak u ovu zemlju do 2020. godine, piše KRIK.

"Za razliku od Rusije ovde su bili ljubazniji prema meni. Nisam završio u pritvoru, pustili su me da uz njihovu pratnju odem da kupim hranu", rekao je Dojčinović, a prenosi KRIK.