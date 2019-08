Srpska lista obilazi srpske sredine, još bez odluke o sednici skupštine Kosova

Srpska lista još uvek nije donela odluku o tome da li će poslanici ove stranke učestvovati na sednici Skupštine Kosova, u četvrtak 22. juna, na kojoj će se raspravljati o raspuštanju kosovskog parlamenta, rekao je u utorak predsednik Srpske liste Goran Rakić tokom posete opštini Gračanica. Predstavnici ove partije najavili su da će u narednom periodu obići sve srpske sredine na Kosovu.

Dva dana pre sednice kosovskog parlamenta nakon koje će biti poznato da li će biti rapisani vanredni parlamentarni izbori, predstavnici Srpske liste započeli su obilazak srpskih sredina na Kosovu kako bi se upoznali sa problemima građana i pokušali da ih reše.

Nakon sastanka sa gradonačelnikom Gračanice predsednik i potpredsednici Srpske liste Goran Rakić, Dalibor Jevtić i Igor Simić, prisustvovali su polaganju kamena temeljca za izgradnju kuće porodici Velić u Gračanici, a posetili su i petočlanu porodicu Vasić.

Rakić je tom prilikom najavio i otvaranje novih radnih mesta u institucijama koje na Kosovu funkcionišu u sistemu Republike Srbije.

„Veoma brzo će biti ukinuta zabrana zapošljavanja i veoma brzo ćemo imati nova radna mesta. Tako da pored ovog lepog događaja koji smo danas imali, očekujte da ćemo moći da uposlimo i naše mlade ljude, a to znači ostanak na ovim prostorima“, rekao je Goran Rakić.

Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović, koji je i član Srpske liste, rekao je da je na sastanku dogovoreno zajedničko delovanje u cilju unapređenja života Srba na Kosovu

„Poruka sa ovog sastanka je da bez zajedništva ne možemo dostići cilj, da smo mi svesni svega što se dešava u ovoj specifičnoj situaciji u kojoj živi naš narod, da smo tu za naš narod, a s druge strane kao što i sami vidite naš narod prepoznaje pravu priču i preoznaje ko može da im garantuje sigurnu budućnost ovde“, rekao je Popović.

Potpredsednik Srpske liste i ministar za povratak u ostavci Dalibor Jevtić kazao je da će u narednom periodu predstavnici ove partije koji su i zvaničnici kosovskih institucija obići sve srpske sredine.

„Mogu da sa zadovoljstvom obavestim sve one naše sunarodnike bilo gde da žive da ćemo zajedno u narednom periodu posetiti svako mesto, sve one porodice koje su ugrožene, razgovarati sa njima i gledati da im pomognemo. To jeste poruka da nisu sami i da naravno pored toga što je problema puno želimo da jedan po jedan problem rešavamo i da idemo u susret problemima“, rekao je Dalibor Jevtić

Novinare je zanimalo i da li će poslanici Srpske liste učestvovati na sednici kosovskog parlamenta 22. ovog meseca na kojoj će se raspravljati o raspuštanu Skupštine Kosova.

​"Imaćemo sastanak predsedništva večeras ili sutra ujutru i nakon toga ćemo doneti odluku, da li ćemo u četvrtak biti u skupštini", kazao je predsednik Srpske liste Goran Rakić.

Predsednik Progresivne demokratske stranke Nenad Rašić kritikovao je pre dva dana predstavnike Srpske liste da su udaljeni od naroda i medija i da kako je kazao „sliku imaju, a ton nemaju“.

Rašić je u emisiji Slobodno srpski kazao i da je žalosno što zvanični Beograd podržava samo Srpsku listu jer je prema njegovim rečima „politika koju vodi Srpska lista politika samouništenja, iseljavanja i egzodusa Srba”.