Janković: Situacija ohrabruje, epidemija jenjava, ali njen "rep" i dalje traje

Imunolog Srđa Janković izjavio je da je epidemiološka situacija povoljna, ali da "rep epidemije" još uvek neko vreme mora da traje i da sporo opada broj novootkrivenih slučajeva na dnevnom nivou.

On je rekao da se nada da će tokom leta bez novoobolelih od kovida 19.

Janković je rekao da sve mere koje su i dalje na snazi, poput zabrane okupljanja sada više od 100 ljudi, kao i preporuke imaju ključni značaj da se epidemija privede kraju onako kako treba.

Da nije bilo novootkrivenih žarišta, pad krive epidemije bio bi mnogo strmiji, ocenio je on.

Epidemiološka slika ohrabruje, nastavio je, ali ne treba prerano misliti da je kraj jer, dokle god imamo osetljivu populaciju, moguće je ponovno razbuktavanje virusa:

"Vidite da i ta žarišta koja su se pojavila - ostala su lokalizovana, na vreme su otkrivena, kasnije su testirani kontakti... To jeste svakako nešto što želimo da izbegnemo, ali nije došlo do ponovnog ubrzanog prenošenja virusa kroz zajednicu i to jeste najvažnije".

Kriva preminulih kasni u odnosu na krivu zaražanih jer bolest traje neko vreme, "čak i kod onih kod kojih se, nažalost, završi fatalno", objasnio je Janković.

Takođe, sve je veći udeo slučajeva sa lakšom kliničkom slikom kao i broj asimptomatskih slučajeva.

Govoreći o slučaju zaraženih u pozorištu u Zaječaru, Janković je rekao da se u ovom trenutku testiraju njihovi kontakti. On misli da će to ostati lokalizovano na taj kolektiv i njihove "primarne kontakte" i ne očekuje da se u tom gradu ponovo rasplamsa epidemija.

On, ipak, ocenjuje da je situacija povoljna svuda van mesta gde nisu otkrivena nova žarišta i da je svuda drastičan pad epidemije.

"Ključna poruka je da epidemija jenjava, da je čak i broj ljudi koji su teže oboleli u odnosu na ukupan broj obolelih drastično smanjen - što ne možemo odmah da pripišemo biološkom slabljenju virusa, mada je i to proces koji očekujemo jer takva je evolucija virusa, ipak to pripisujemo jenjavanju same epidemije. Virus se manje prenosi i manje stiže do osetljivih osoba", kazao je on.

Vakcina - tek kad bude bezbedna

Kazao je da ne očekuje drugi veliki talas, ali da je moguće da će biti "mnoštvo malih talasića". Ključno je da se dovoljno brzo i pažljivo otkrivaju novi slučajevi i da se upravo to sada događa u Kini.

Očekivanje da će se vakcina pre Nove godine su "možda malo prebrza", ali vakcina bi moga da dovede do kraja pandemije i iskorenjivanja virusa.

"Međtuim, vakcina može da se daje ljudima samo ako imamo čvrste dokaze da je delotvorna i bezbedna. A ti čvrsti dokazi moraju da se dobiju po strogoj naučnoj metodologiji i uz poštovanje etičkih normi i to naravno zahteva određeno vreme", naglasio je on dodajući da neke potencijalne vakcine ulaze u fazu dva kliničkih studija, koja je najvažnija i koja mora da traje određeno vreme, jer se u njij saznaje da je vakcina bezbedna i da sme da se da široj populaciji. U fazi tri se potvrđuje da je potpuno bezbedna.

Za sve to je potrebno vreme, a Janković iznosi svoju procenu da će se to dogoditi u roku od godinu dana.

Za odjavu epidemije potrebno je da prođe 28 dana bez novootkrivenih slučejava.