Jakšić: Putinova izjava o Kosovu ide na ruku Vučiću i proevropskoj opoziciji

U Srbiji već dva dana traje rasprava proruskih i proevropskih pristalica o tome da li je ruski predsednik Vladimir Putin priznao Kosovo upoređivanjem situacije u Donjecku i Lugansku sa slučajem Kosova.

Istine radi, Putin nije otvoreno priznao Kosovo, ali način na koji ga je u isti kontekst stavio sa otcepljenim ukrajinskim teritorijama iznenadio je i uplašio desničare u Srbiji. Tabloidi su burno reagovali i prvi put osudili Putina, a za bivšeg novinara Politike Boška Jakšića nema dileme šta je ruski predsednik rekao:

“Ovakvom politikom dvostrukih standarda Putin zaista daje pun legitimitet kosovskoj nezavinosti. Kada će do toga doći to ne znamo, jer mi se čini da on pokušava da gradi osnovu za neku veliku trgovinu ili pregovore koji će svakako uslediti posle završetka ovog rata. Da Zapad recimo odustane od sankcija Rusiji zbog aneksije Krima i de facto aneksije značajnih delova Donbasa, a da on tada prizna Kosovo”, kaže Jakšić i dodaje da je to politika zasnovana na interesima:

"Nema u tome nikakve surovosti, to je samo real-politika. A to što se doživljava, što su putinisti ovde i proruski elementi – ja ne znam kako će oni preživeti ukoliko se zaista dogodi da Putin prizna Kosovo. Mislim da bi to bio završni udarac srpskoj nacionalističkoj desnici."

Ovakav razvoj situacije ide na ruku i olakšava poziciju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji poslednjih nedelja nalazi između dve vatre i trpi pritiske i iz sveta ali i iz same Srbije:

“Što se Srbije tiče predsednik Vučić i ova vlast su time dobili veliku šansu da povuku poteze kojih se plaše – a to je pre svega uvođenje sankcija i pridruživanje Zapadu na jedan mnogo intenzivniji način nego što je to bio slučaj poslednje decenije. Nije toliko bitno da li će Putin priznati Kosovo za mesec dana ili će taj proces trajati, ali srpska vlast ima jednu ogromnu šansu i ukoliko je propusti mislim da je propustila voz jedan za Brisel koji će otići.”

Po mišljenju Boška Jakšića aktuelna situacija bi mogla da uvede i opoziciju, ili makar njen deo u igru i time pomogne Vučiću u donošenju teških odluka – kaže sagovornik Glasa Amerike:

“Olakšava se predsedniku Vučiću da uvede sankcije. Bez obzira na te unutrašnje pritiske koji postoje, ali ja mislim da ono što je važnije od toga – a to je da se proevropska opozicija u Srbiji pridruži i podrži predsednika u donošenju jedne državotvorne odluke, koja se više ne tiče stranačkih borbi ili borbi za poslanička mesta u parlamentu, nego zaista o geostrateškom pozicioniranju Srbije”.

Hoće li Moskva priznati Kosovo zaista je teško reći u ovom trenutku, ali Kosovo bi moglo da bude deo šireg paketa o kome će se pregovarati posle završetka rata u Ukrajini. A kako smatra Boško Jakšić glavni pregovarači za tim stolom biće Rusi i Amerikanci.