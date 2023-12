SPN traži od EU da ne prizna rezultate izbora i pokrene istragu o nepravilnostima, Vučić: "najčistiji izborni proces do sada"

Predstavnici izborne liste „Srbija protiv nasilja“ zatražili su od evropskih institucija da ne priznaju rezultate parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji, kao i da se pokrene potpuna međunarodna istraga o izbornim nepravilnostima, pod pokroviteljstvom OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske komisije, sa posebnim akcentom na izbore za Skupštinu grada Beograda. Rok za podnošenje takvog nezavisnog izveštaja treba da bude 15. februar, navodi ta koalicija.

„Evropska unija treba hitno da prekine politiku smirivanja vlasti u Srbiji i počne da koristi raspoložive alate protiv članova vladajuće stranke umešanih u izbornu prevaru i na taj način pomogne građanima Srbije u obnavljanju vladavine prava i demokratije. Ako Evropska unija propusti ovu priliku da u ovom kritičnom trenutku izrazi podršku građanima Srbije koji zahtevaju demokratiju i osnovne evropske vrednosti, svakoj perspektivi za demokratsku i evropsku Srbiju kao buduću državu članicu EU biće zadat ogroman udarac“, navodi se u pismu.

Pismo je upućeno predsednicima Evropskog parlamenta, Evropskog saveta, Evropske komisije, poslanicima EP, predsednicima odbora za spoljne poslove parlamenata država članica EU, visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbednost, koledžu komesara i predstavnicima država članica.

Predstavnici izborne liste „Srbija protiv nasilja“ traže i osnivanje Međunarodnog verifikacionog komiteta pod okriljem Evropskog parlamenta, uz učešće sve četiri glavne političke grupe (EPP, SD, RE i Zeleni/EFA) i četiri vodeće izborne liste u Srbiji (SNS, SPN, SPS i NADA), na paritetnoj osnovi, 4+4 člana, sa nezavisnim predsedavajućim, koji će pratiti i verifikovati sprovođenje svake preporuke međunarodne istrage, kao i OEBS/ODIHR i domaćih posmatračkih misija (CRTA) koje bi trebalo da utvrdi da li su ispunjeni uslovi za nove izbore, prenosi portal N1.

Komisija treba da proveri sprovođenje svih preporuka tri meseca pre datuma izbora, a novi izbori za Skupštinu grada Beograda moraju da se poklope sa predstojećim redovnim lokalnim izborima, navodi „Srbija protiv nasilja“.

Kao primere zloupotreba uoči izbora, na dan glasanja i nakon zatvaranja birališta, SPN navodi "nedvosmislene dokaze o kupovini glasova, koji uključuju audio zapise, koje je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) objavio 29. novembra 2023. godine".

Poslati su i nalazi te liste u Gradskoj izbornoj komisiji koji pokazuju da je "polovina lista predatih za lokalne izbore u Beogradu imala falsifikovane potpise podrške", odnosno navodi o pasivnom ponašanju i potpunpj neaktivnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM), sa ogromnim disbalansom u medijskom izveštavanju o vlasti i opoziciji i konstantnim kampanjama klevetanja opozicije.

Pismo su potpisali lideri Demokratske stranke Zoran Lutovac, Ekološkog opstanka Aleksandar Jovanović, Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, Zeleno levog fronta Biljana Đorđević i Radomir Lazović, Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, Srpskog centra Zdravko Ponoš i Zajedno Nebojša Zelenović i Biljana Stojković.

Inače, nosioci liste „Srbija protiv nasilja“ Marinika Tepić i Miroslav Aleksić najavili su da će im se od večeras još neki koalicioni lideri pridružiti u štrajku glađu.

"Priznaćemo poraz ako smo izgubili, ali nećemo da priznamo krađu. To je bila brutalna krađa, i ovde se brani država, to moraju svi da shvate. Ako ovo prođe, mi državu nemamo", rekli su oni za televiziju N1.

Vučić: "Najčistiji izborni proces do sada; jedna važna zemlja se meša u izborni proces"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da državni organi Srbije sastavljaju važno pismo o "uplivu i mešanju jedne važne zemlje u izborni proces Srbije na najbrutalniji način".

"To će biti završeno do Nove godine i onda ćemo ga uputiti celom svetu da se vidi kako se sprovodi takva vrsta mešanja u procese koji suvereno pripadaju jednoj nezavisnoj zemlji", rekao je on.

On je uveren da će republički izbori biti okončani do 30. decembra, dok će gradski u Beogradu biti "nešto malo kasnije".

"Kada je reč o gradskim izborima, verovatno ćemo ići, ukoliko lista Branimira Nestorovića ne podrži nikoga, ponovo na izbore, dok će republički parlament vrlo brzo biti konstituisan", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je posebno zadovoljan što je "ovo bio do sada najčistiji, gotovo do perfekcije održan izborni proces".

"Poštujem svaki glas, tih gotovo 900.000 glasova koje su dobili predstavnici bivšeg režima, ali poštujem i 1,8 miliona glasova koje smo dobili mi", dodao je on.

Predsednik Srbije je rekao da će biti poštovana izborna volja građana i da ne može da govori o "dečijim igrama" opozicije.

"Tražimo Beograd, pa hajde da tražimo i parlamentarne izbore, pa će neko da natera Vučića da odobri gradske izbore. Hajde lepo odrastite, spremite se za neke važne izbore koji predstoje, u Novom Sadu, Nišu, skoro 44 opština u Vojvodini, pa izvolite i pobedite", rekao je Vučić.

Šapić: Birački spisak usvojen i usaglašen dva meseca pre izbora

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da formiranje beogradske vlasti zavisi od toga da li postoji skupštinska većina.

„Ako je nema, ići će se na ponovljene izbore. Spreman sam da sutra ne budem ništa. Neće mi pasti kruna sa glave, ali daleko je opasnija situacija, jer dolazimo u poziciju da se uspostavi nova politička kultura, u kojoj svaka organizacija nezadovoljna rezultatima izbora blokira zemlju. Izaći ćemo na nove izbore, stvarno nemam problem, ali šta ćemo ako mi kažemo - evo, sad mi nećemo. Nema kraja...“, rekao je Šapić.

On je dodao i da su sva izborna pravila, birački spisak usvojeni i usaglašeni dva meseca pre izbora na način kako je to opozicija tražila od Evropske unije i rekao da su „možda tačni navodi“ da su predstavnici opozicije pripemali ovakav scenario u slučaju nezadovoljstva izbornim rezultatima. On je ponovio stav da zbog toga postoji rizik da trenutne tenzije prerastu „u neku vrstu sukoba ili građanskog rata.“

„Termin Majdan možda zvuči rogobatno, ali ako se začeprka, postoji objektivna opasnost“, smatra Šapić.

Obradović: SNS ne može da formira vlast u Beogradu

Kandidat za gradonačelnika liste "Srbija protiv nasilja" na beogradskim izborima Vladimir Obradović izjavio je za jedan nedeljnik da će izbori u Beogradu biti ponovljeni, jer ne postoji druga opcija i jer opozicija ne prihvata rezultate ovih izbora.

On je rekao da Srpska napredna stranka neće moći da formira vlast ni sa liderom udruženja "Mi - glas iz naroda" Branimira Nestorovića, jer je on rekao da neće ni sa jednom stranom. Na pitanje šta bi bilo ako bi se Nestorović ipak nekome priklonio, on je rekao da su programi toliko različiti, da ne veruje da može doći do tako nečega.

"Rezultati pokazuju da su Beograđani jasno pokazali da žele promene. Opozicione stranke su dobile većinu glasova u Beogradu i svaki dalji inženjering je prekrajanje volje građana. SNS nije u mogućnosti da formira vlast u Beogradu", rekao je Obradović.

On smatra da je za ovakav rezultat i postizborne tenzije najodgovornija država „u kojoj ne postoje institucije“ i zbog toga što mediji sa nacionalnom pokrivenošću nisu slobodni.

„Da imamo institucije i slobodne medije, rezultati bi bili dramatično drugačiji. Ovde se zakon selektivno primenjuje, dobar deo neregularnih i protivzakonitih stvari završi u fiokama i nikada ne dobije epilog u pravosudnim organima“, rekao je Obradović.

Dveri: Potrebni novi izbori

Lider pokreta Dveri Boško Obradović pozvao je u četvrtak sve narodne poslanike opozicije u dosadašnjem sazivu parlamenta da zajedno podnesu Ustavnom sudu Srbije zahtev za poništavanje izbora na svim nivoima, jer je to, kako je rekao, najefikasniji način.

On je saopštio da je taj pokret predao više od 120 prigovora zbog neregularnosti na parlamentarnim i izborima na lokalnom nivou, kao i dva zbirna prigovora Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), sa konkretnim dokazima zloupotreba i kršenja zakona, posebno kad su u pitanju "fantomski glasači".

On je rekao da je Nacionalno okupljanje, u kojem su Dveri i Zavetnici, iznad cenzusa za parlament, a da se za to se bore i u Boegradu, i da se borba za izborne rezultate nastavlja, jer "izbori još traju", ali da "neko pokušava da izbore završi pre nego što su završeni".

Obradović je dodao da Dveri čekaju izjašnjavanje lokalnih izbornih komisija o njihovim prigovorima.

"Ako to odbiju, druga instanca je RIK, a trećestepena Upravni sud, pa ako se sve to ignoriše, preostaje žalba Ustavnom sudu, a to mogu samo svi iz opozicije zajedno. A ako to ne uspe, onda postoje vanparlamentarna sredstva, uključujući i ulične proteste", rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, novi izbori bi trebalo da se održe u maju, a opozicija ne sme da dozvoli da se održavaju pod uslovima kao protekli.

Nastavljaju se protesti ispred RIK-a, studenti od ponedeljka najavljuju radikalizaciju i blokade

Studenti koji su zajedno sa ostalim građanima u sredu, treće veče zaredom, protestovali ispred sedišta Republičke izborne komisije, najavili su radikalizaciju protesta ukoliko Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave do ponedeljka u 12 sati ne odgovori pozitivno na njihov zahtev da se otvori i revidira birački spisak, kako bi se utvrdilo ko može da glasa ukoliko dođe do ponavljanja izbora.

Ukoliko se to ne dogodi, studenti najavljuju da će blokirati "strateške tačke" u Beogradu, ali nije precizirano o kojim se tačkama radi.

Najavu blokada komentarisao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da "policija neće sprečavati te što blokiraju, već će morati da jure ljude po ulici da ne linčuju te što blokiraju grad."

U ovom izveštaju su korišćeni pojedini materijali agencije FoNet i portala N1