Susreti u Briselu i Boreljova poruka: Nema dogovora Kurtija i Vučića zbog uzajamno neprihvatljivih preduslova

Očekivanja analitičara od sastanaka lidera Kosova i Srbije u Briselu

Stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu Bodo Veber smatra da susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija sa evropskim liderima u Briselu, najverovatnije neće dati konkretne rezultate, kad je sprovođenje dogovorenih sporazuma u pitanju.

On je za Glas Amerike rekao da će i jedna i druga strana nastaviti sa odugovlačenjem.

“Tu su već u decembru izbori u Srbiji, onda će se po starom uhodanom pristupu predsednik Vučić provući iza dugog procesa formiranja vlasti i onda smo već u fazi evropskih izbora, koji su i u prošlosti pokazali da više nema prostora za neki napredak", smatra Veber.

Prema njegovim rečima, predsedniku Srbije trenutno odgovara status kvo i zbog predsedničkih izbora u Sjedinjenim Državama naredne godine.

“Očigledno sa jučerašnjim davanjem ordena gospodinu Grenelu, po meni je posebna simbolika, dan pre odlaska u Brisel, jasno je da on odugovlači proces i nada se povratku Trampove administracije koja bi za nas značila vraćanje možda na opasan teren - priču o razmeni teritorije i etničke podele”, smatra Veber.

S druge strane, analitičar Nenad Radosavljević smatra da je Zapad posle događaja u Banjskoj odlučniji nego ikad u svojim namerama da se sve što je dogovoreno u Briselu i sprovede i da će Beograd i Priština morati to da urade.

“Siguran sam da će to bez obzira na težak momenat pred izbore u Srbiji i na težak momenat gde naravno Kurti želi da zadrži svoj rejting u biračkom telu, bez obzira na te rizike mislim da je ovoga puta Kvinta odlučno rešila da se to na papiru sprovede”, rekao je Radosavljević za Glas Amerike.

Direktor Kim radija Isak Vorgučić ne očekuje da će se bilo šta bitno promeniti posle današnjih susreta Kurtija i Vučića sa evropskim zvaničnicima u Briselu.

“Mislim da će se odvijati stvari kao što su se do sada odvijale. Da će predsednik Vučić da tvrdi da je s teškom mukom prihvatio to što je ponuđeno, a da će se Aljbin Kurti izgovarati time da neće moći, da su to stvari koje nisu prihvatljive za Kosovo i da će to jednostavno nažalost ponovo pasti u vodu. Dakle, ne vidim način da u ovom trenutku strane mogu da prihvate, i jedna i druga nekakav predlog, osim ako se desi neko čudo”, rekao je Vorgučić za Glas Amerike.