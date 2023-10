Međak o sankcijama Evropskog parlamenta: Srbija je kao i devedesetih ponovo deo problema

Više od dve decenije nakon pada režima Slobodana Miloševića i ukidanja evropskih i američkih sankcija kojima je tadašnja SR Jugoslavija bila izložena kroz burne devedesete, Srbija je 2023. godine ponovo na pragu da joj evropski i američki partneri uvedu sankcije.

Prema danas usvojenoj rezoluciji Evropskog parlamenta vlasti u Srbiji su pozvane na punu saradnju u istrazi o nedavnom napadu u Banjskoj, kao i da bivšeg potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića, nakon što je preuzeo odgovornost za događaje u Banjskoj, izruče kosovskim vlastima.

Time je Beograd stavljen u istu ravan sa Prištinom koja je već dobila slične mere zbog odbijanja da formira Zajednicu srpskih opština, a kako u razgovoru za Glas Amerike kaže Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, to se događa upravo u vreme kada iz Brisela govore o daljem ubrzanom širenju Unije.

“Posle deset godina prvi put se proširenje ubrzava, a u ovom trenutku mi ispadamo iz njega. To je najveći problem u svemu ovome i zato ja iskreno mislim da ovo nisu nevezane stvari i da se ovo desilo upravo zbog toga što je proširenje sada krenulo da se ubrzava i da iza ovoga stoje ovdašnje snage koje ne žele da Srbija uđe u EU. Pri tome Kosovo je samo “pogodan alat” da se spreči ulazak Srbije u EU”, kaže Međak i upozorava da je poseban problem i to što ovakva poruka stiže upravo iz evropskog tela koje bilo najveći zagovornik proširenja EU.

“Ovo je katastrofalno sa stanovišta evropskih integracija Srbije, jer percepcija Srbije je sada drugačija. Sada je Srbija opet deo problema. Srbija je kao deo problema percipirana u nekim dokumentima još ranije – tipa širimo dezinformacije, rusku propagandu i tako neke stvari još iz 2020-te. E sada se to efektuiralo i u ovim dokumentima na najvišem mogućem nivou”, ističe Međak.

Prema mišljenju Nemanje Miloševića iz političke organizacije “Glas” politika koju vodi vlast koja 11 godina upravlja Srbijom kao da se vraća na onu rečenicu koju je svojevremeno izgovorio Vučićev prethodnik, bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

“Sve što je radio ovih deset godina sada dolazi na naplatu i bojim se da će tek doći. Ne verujem da ćemo u narednih nekoliko meseci videti leđa režimu Aleksandra Vučića, ali definitivno je taj režim počeo ozbiljno da se kruni, ozbiljno je uzdrman, ali upravo u takvoj situaciji ja vidim najveću opasnost za građane i za državu Srbiju. I bojim se da ono što je njegov prethodnik obećao u jednoj kampanji, a to je da ćemo biti rupa na persijskom tepihu EU – bojim se da oni zaista rade u tom pravcu sve ovo vreme”, kaže Milošević.

Vladimir Međak podseća da je do pre samo dva meseca situacija bila obrnuta, da su na udaru sankcija i mera bile institucije u Prištini, ali da se nakon Banjske situacija dramatično promenila.

Kako kaže u razgovoru za Glas Amerike deset poslednjih godina Srbijom je vladala stabilokratija kojoj je bilo dopušteno da radi šta hoće pod uslovom da sve bude stabilno i da niko ne gine.

“Sad se videlo ono što smo oduvek pričali da ta stabilokratija na kraju uvek dovede do toga da nema stabilnosti i da će na kraju uvek neko da pogine. I to je sada veliki problem sa celom politikom, jer pitanje je sada šta dalje. Ovo je zaista za Srbiju vrlo katastrofalan scenario koji se dogodio jer smo mi sada obeleženi opet kao neko ko proizvodi probleme, u situaciji kada Srbi na Kosovu jako teško žive. Em što Srbi na Kosovu strašno teško žive, i opet je Srbija obeležena kao problematična”.

Prema mišljenju Nemanje Miloševića olakšavajuća okolnost u paketu mera koje predlaže Evropski parlament je da su njime izuzeti sami građani i država i da su sankcije uperene pre svega protiv režima koji Srbiju vodi sve dalje od EU:

“Bojim se da će to biti problem, ne za nas građane, već će biti za ovaj režim i da će tu nastati turbulencije koje će režim pokušati da ponovo prikaže kao onu istu mantru koju slušamo već godinama i decenijama, a to je da nas EU neće, da oni ne žele nas u svojim redovima. Dakle pokušaće još više sa antievropskom propagandom kroz svoje medije i pokušaće građanima da prikažu da to nije napad na režim, nego naprotiv na građane”, kaže Milošević, koji smatra da je poseban problem i to što se u rezoluciji EP pominje i Srpska pravoslavna crkva i krijumčarenje oružja.

Takođe, on podseća i da je Vučić otišao u Kinu upravo kada je premijerka Ana Brnabić bila u Tirani na skupu o Berlinskom procesu. Srbiju mnogi već doživaljvaju kao rusku guberniju, a sada kao da Srbija pokušava da bude trojanski konj Kine u Evropi, kaže Milošević:

“On šalje u Tiranu namrštenu Anu Brnabić, a on odlazi u Kinu da se rukuje sa Putinom, da se slika sa Sijem i da potvrđuje čelično prijateljstvo sa Kinom. Dakle, šalje još jednu jasnu poruku koja je potpuno u suprotnosti sa svim onim što je još uvek zvanična politika države Srbije, a to je pristupanje EU”.

Vladimir Međak upozorava i da Vučićevi navodi o sve većoj razmeni i ekonomskim odnosima sa Kinom nisu potpuno tačni – osim velike udaljenosti, trgovinska i ekonomska razmena dve zemlje izgleda kao odnos metropole i kolonije – Srbija izvozi sirovine u vidu neprerađenog i nerafinisanog bakre iz Bora i sirovu drvnu građu iz šuma u Srbiji, a uvozi telefone, televizore, kompjutere i ostalo:

“Simbolika je da je on otišao u Kinu dok se u Tirani razgovara o proširenju Zapadnog Balkana. I dok se u Tirani zaklinje na evropske vrednosti i poziva EU da nam pomogne u vladavini prava i u ubrzanju procesa pristupanja, predsednik iz Kine poručuje kako se on u Kini oseća kao kod kuće. I u trenutku dok mi govorimo i dok EP govori o sankcijama, on potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom”.

Ukoliko i dođe evropskih sankcija i mera prema Srbiji, kako kaže Nemanja Milošević treba znati da Kina nikako ne može biti substitut za saradnju sa EU.

“Ono kako Kina funkcioniše u odnosu sa drugim zemljama – to je da sporazumi sa Kinom i oslanjanje na Kinu pre može da vodi, možda sad pregrubo kažem u dužničko ropstvo, ali može da vodi u ozbiljne ekonomske probleme za zemlju koja bi bila previše zavisna prema jednoj takvoj moćnoj velesili kao što je Kina. Sa druge strane sa EU imamo potpuno drugačiji odnos, imamo predpristupne fondove, imamo ekonomsku pomoć od EU, imamo bespovratne kredite”, kaže Milošević.