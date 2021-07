Pentagon "u sprintu" kako bi zadržao prednost ispred Kine u veštačkoj inteligenciji

Pentagonov, kako su sami opisali, sprint za sastavljanje efikasnijeg plana za sučeljavanje i suprotstavljanje rastućoj Kini možda je završen, ali trka da se u razvoju veštačke inteligencije zadrži pozicija ispred agresivnog napretka Pekinga još uvek nije završena.

Taj početni sprint kulminirao je u junu, mesecima nakon što je Radna grupa za Kinu Sekretarijata za odbranu preporučila niz unutrašnjih, strukturnih promena kako bi se obezbedilo da potencijalne kineske vojne pretnje ne prođu nezabeleženo ili da ostanu bez odgovora.

Ostale velike inicijative ostale su poverljive, iako američki sekretar za odbranu Lojd Ostin jasno stavlja do znanja da će održavanje američke dominacije u veštačkoj inteligenciji (AI) biti od ključne važnosti.

"U AI sferi, kao i u mnogim drugim, shvatamo da je Kina naš rastući izazov", rekao je Ostin na konferenciji u Vašingtonu u utorak.

"Peking već govori o upotrebi veštačke inteligencije za niz misija, od nadzora preko kibernetičkih napada do autonomnog oružja", rekao je on. "Kineski lideri su jasno stavili do znanja da nameravaju da globalno dominiraju u AI do 2030. godine".

AI važna kao i oružje

Godinama su američki zvaničnici upozoravali da bi AI, što je termin koji se koristi za opisivanje razmišljanja i inteligentnog ponašanja računara, mogao postati važan na bojnom polju kao i svako visokotehnološko oružje.

A nedavne procene obaveštajnih podataka zvučile su alarmantno da se SAD sve češće suočavaju sa „ravnopravnijim uslovima“, pri čemu Kina najviše čini da smanji jaz.

Kada je reč o AI, Ostin je posebno upozorio da SAD ne mogu da priušte da izgube još pozicija.

"Ovo je sposobnost koju ovaj odsek mora hitno da dodatno razvije", rekao je. "AI je ključna za našu inovacionu agendu, pomažući nam da brže računamo, delimo bolje i koristimo druge platforme... To je od ključne važnosti za borbu u budućnosti".

Ipak, iako je održavanje tehnološke oštrine Sjedinjenih Država presudno, rekao je Ostin, način na koji vojska i država održavaju superiornost u sukobu sa Kinom biće podjednako važan.

"Naša upotreba AI mora da ojača naše demokratske vrednosti, zaštititi naša prava, osigura našu bezbednost i zaštititi našu privatnost", rekao je.

Govoreći na istom samitu, američki državni sekretar Entoni Blinken ponovio je to osećanje.

"Nije dovoljno naglasiti strahote tehno-autoritarizma, ukazati na ono što rade zemlje poput Kine i Rusije i reći da je to pogrešno i opasno, čak i takvo kakvo je sada", rekao je.

"Takođe moramo da iznesemo pozitivan argument za sopstveni pristup, a zatim moramo to i da učinimo", dodao je Blinken. "Ništa nije presudnije za našu konkurentnost, bezbednost i na kraju demokratiju".