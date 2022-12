Bajden domaćin Makronu u Beloj kući, teme Ukrajina, Kina i zakon o klimi

Predsednik Džo Bajden u Beloj kući je dočekao francuskog predsednika Emanuela Makrona, kao prvog svetskog lidera u državnoj poseti od početka Bajdenove administracije. Na početku posete, Makron je poručio da Francuska i SAD treba da još jednom budu "braća po oružju", govoreći o pomoći zapadne koalicije Ukrajini da se odbrani od ruske invazije.

Bajden je izjavio da se Francuska i SAD zajedno "suočavaju" sa Rusijom, koja je razorila mir u Evropi, prenosi agencija AFP.

Dvojica predsednika tokom ove posete slave dugogodišnju američko-francusku vezu - ali su prijatelji koji imaju nesuglasice. Francuski predsednik koristi posetu Vašingtonu da oštro kritikuje aspekte zakona o klimi koje je potpisao američki predsednik kao loš dogovor za Evropu.

Uoči sastanka u četvrtak, Makron je jasno stavio do znanja da on i drugi evropski lideri ostaju duboko zabrinuti zbog podsticaja u novom zakonu o klimi koji favorizuje klimatsku tehnologiju američke proizvodnje, uključujući električna vozila.

Makron je u sredu kritikovao zakon, poznat kao Zakon o smanjenju inflacije, tokom ručka sa američkim zakonodavcima i ponovo tokom govora u francuskoj ambasadi. Francuski predsednik je rekao da bi - dok napore Bajdenove administracije da suzbije klimatske promene treba pozdraviti - subvencije bile ogroman korak unazad za evropske kompanije.

"Odluke koji su donete... su odluke koje će izazvati podele na Zapadu", rekao je Makron u francuskoj ambasadi. On je dodao da zakon "stvara takve razlike između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope da svi oni koji rade u mnogim kompanijama (u SAD) će samo pomisliti: 'Mi više ne ulažemo na drugu stranu Atlantika'".

Odvojeno, na ručku sa članovima Kongresa iz obe stranke, zajedno sa poslovnim liderima i diplomatama, Makron je rekao da velike industrijske zemlje moraju da učine više na rešavanju klimatskih promena i promovisanju biodiverziteta.

On je kritikovao dogovor postignut na nedavnom klimatskom samitu u Egiptu u kojem su se Sjedinjene Države i druge bogate nacije složile da pomognu u plaćanju štete koju pregrejani svet nanosi siromašnim zemljama. Dogovor uključuje nekoliko detalja o tome kako će biti plaćen, a Makron je rekao da je potreban sveobuhvatniji pristup - "ne samo novi fond za koji smo odlučili da neće biti finansiran, pa čak i ako bude finansiran, neće biti pravilno raspodeljen".

Govoreći na ručku gde nije bilo novinara Makron je komentarisao Zakon o smanjenju inflacije, nazivajući subvencije štetnim za francuske kompanije i druge u Evropi, prema jednoj osobi koja je prisustvovala sastanku iza zatvorenih vrata. Osoba je zatražila anonimnost kako bi govorila o privatnim komentarima Makrona.

Evropska unija je izrazila zabrinutost da bi poreski krediti u zakonu o klimi, uključujući i one koji imaju za cilj da podstaknu Amerikance da kupuju električna vozila, diskriminisali evropske proizvođače i prekršili pravila Svetske trgovinske organizacije (STO)

Nemački ministar ekonomije Robert Habek ponovio je u sredu da veruje da delovi zakona nisu kompatibilni sa pravilima STO.

"Verujem da ovaj stav u velikoj meri dele one zemlje koje su posvećene multilateralnom trgovinskom poretku", rekao je on novinarima u Berlinu. "Amerikanci znaju da mi to tako vidimo i Evropska komisija će im to takođe reći".

Zvaničnici Bajdenove administracije suprotstavili su se stavom da zakon naveliko pomaže SAD da ispune globalne ciljeve za suzbijanje klimatskih promena. Sekretarka za štampu Bele kuće Karin Žan Pjer u sredu je izjavila da će zakon takođe pružiti nove mogućnosti za francuske kompanije i druge u Evropi.

"Postoji niz odredbi koje će doprineti rastu sektora čiste energije na globalnom nivou", rekao je Žan-Pjer novinarima. "To predstavlja značajne mogućnosti za evropske firme, kao i koristi za energetsku bezbednost EU. I ovo za nas nije igra" u kojoj jedna strana dobija ono što druga strana izgubi.

Makronovi najnoviji oštri komentari usledili su nakon što je izazvao iznenađenje ranije ovog meseca u govoru na samitu u Bangkoku. On je nazvao SAD i Kinu "dvjicom velikih slonova" koji su na vrhuncu stvaranja "velikog problema za ostatak džungle".

Njegova poseta takođe dolazi u trenutku kada i Vašington i Pariz drže na oku Kinu nakon što su prošlog vikenda izbili protesti u nekoliko gradova na kopnu i u Hong Kongu zbog pekinške strategije "nultog kovida".

"Pitanje Kine biće veoma visoko na dnevnom redu u naredna dva dana", rekao je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi novinarima u sredu.

Makron se u sredu sastao sa potpredsednicom Kamalom Haris u sedištu NASA u Vašingtonu, dok su obe strane želele da istaknu američko-francusku saradnju u svemiru. U junu, Francuska je potpisala sporazume Artemis, skup principa pod vodstvom NASA koji se koriste za upravljanje međunarodnom civilnom upotrebom svemira. Istog meseca, SAD su ispunile obećanje da će se pridružiti Opservatoriji Svemir za klimu(Space for Climate Opservatory) koju predvodi Francuska, a koja treba da modelira i prati klimatske promene.

Makron se takođe zaustavio na Arlingtonskom groblju. On i njegova supruga Brižit kasnije su imali privatnu večeru sa Bajdenom i prvom damom Džil Bajden u restoranu u vašingtonskom kvartu Džordžtaun.

Pored razgovora u Ovalnoj kancelariji sa Bajdenom u četvrtak, potpredsednica Kamala Haris će ugostiti Makrona na ručku u Stejt departmentu pre večernje državne večere za oko 350 gostiju, blistave svečanosti koja će se održati u ogromnom šatorskom paviljonu izgrađenom na Južnom travnjaku Bele kuće.

Dobitnik Gremija Džon Batiste nastupaće tokom večernje zabave.

Inače, Makron i njegova supruga doputovali su u SAD sa poklonima koji su pažljivo prilagođeni ukusu američkih domaćina, među kojima su LP ploča i CD originalnog saundtreka za film iz 1966. "Jedan čovek i jedna žena", koji su Bajdenovi gledali na svom prvom izlasku, saopšteno je iz Jelisejske palate.