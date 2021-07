Veliki požari nastavljaju da gore na zapadu SAD

Najveći požar u Sjedinjenim Državama nastavio je da gori u četvrtak na jugu Oregona, ali niski vetrovi i veća vlaga sada pomažu vatrogascima. Is severne Kaliforniji požar se proširio na susednu državu Nevadu.

Požar Butleg u Oregonu porastao je na 1.616 kvadratnih kilometara, ali vatrogasne ekipe su navodno napredovale na liniji vatre.

Požar se takođe približavao području koje je izgorelo tokom prethodnog požara, što je zvaničnicima dalo nadu da će nedostatak goriva omesti dalje širenje vatre.

"Vatrogasne ekipe i pomoćno osoblje postigli su značajan napredak u suzbijanju ovog požara u poslednjih nekoliko dana", rekao je Džo Pramer, pripravnik za komandanta za incidentne situacije pacifičkog Severozapadnog drugog tima za upravljanje incidentima. "Međutim, pred nama je još dug put kako bismo ostvarili bezbednost okolnih zajednica".

U Oregonu je naređeno da se evakuiše 2.000 domova, a 5.000 je i dalje pod pretnjom, preneo je Asošijeted pres. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj u požaru.

Dim i pepeo su navodno uticali na kvalitet vazduha čak i do Istočne obale.

Požar u Oregonu izazvan je udarom groma.

U Kaliforniji je požar Tamarak, južno od jezera Tahoe, spalio 176 kvadratnih kilometara i prešao državnu granicu do Nevade.

Kalifornijska elektroprivredna kompanija Pacifik Gas & Electrik objavila je plan da zakopa 10.000 milja svojih dalekovoda kako bi sprečila da drveće pada na kablove.

Troškovi zakopavanja onoga što iznosi 10 odsto dužine dalekovoda te kompanije mogli bi biti od 15 do 30 milijardi dolara. Očekuje se da će taj trošak preneti na potrošače i klijente PG&E, koji već plaćaju među najvišim stopama električne energije u zemlji.

Najava je usledila nakon što je kompanija rekla da je pad stabala na dalekovod mogao zapaliti veliki požar.

Loše održavana oprema PG&E-a bila je kriva za razorne požare 2017. i 2019. godine, što je dovelo do pokretanja stečaja kompanije 2019. godine.

Otkako je izašla iz bankrota, kompanija se suočila sa kritikama jer se nije bavila problemom stabala u blizini svojih dalekovoda, što je obećala da će rešiti.

Neke informacije u ovom izveštaju potiču od Asošijeted presa.

California power company Pacific Gas & Electric announced a plan to bury 10,000 miles of its power lines to prevent tree falls from starting fires.

The cost of burying what amounts to 10% of the company’s power lines could be $15 billion to $30 billion. That cost was expected to be passed along to PG&E customers, who already pay among the highest electricity rates in the nation.

The announcement came after the company said a tree's plunge onto a power line might have ignited a major fire.

PG&E’s poorly maintained equipment was blamed for devastating fires in 2017 and 2019, leading to the company's bankruptcy filing in 2019.

Since emerging from bankruptcy, the company has faced criticism for not addressing the problem of trees near its power lines, which it has promised to fix.

Some information in this report came from The Associated Press.