Sjajan početak Đokovića u Londonu, Izner bez šansi

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspešno je započeo pohod na šestu titulu na završnom turniru sezone u Londonu.

Dan pošto je i zvanično dobio trofej namenjen prvoplasiranom na svetskoj rang-listi na kraju godine, Đoković je prilično rutinski pobedio Amerikanca Džona Iznera u drugom meču 1. kola grupe "Guga Kuerten", u "O2 areni". Bilo je 6:4 i 6:3 posle svega 74 minuta igre.

Đoković je oduzeo servis Izneru ukupno tri puta, jednom u prvom i dva puta u drugom setu, iako je 208 cm visoki Amerikanac odlično servirao, često brže od 225 km/h na prvi i 200 km/h na drugi servis.

Bila je to 50. pobeda Đokovića ove sezone, što je 11. put u poslednjih 12 godina da je dostigao tu brojku, a od početka Vimbldona ima skor 32-2, uključujući 4 titule (Vimbldon, Sinsinati, Ju Es Open i Šangaj). Srpski teniser je prvi u istoriji ATP-a koji će završiti godinu na prvom mestu, iako je u jednom trenutku bio ispod 20. pozicije.

Kada su Džona Iznera na konferenciji za novinare pitali na kojem mestu je Đoković kada je reč o vraćanju servisa od svih igrača s kojima je igrao, Amerikanac je odogovrio:

"On je broj 1 i broj 2 i broj 3. On je najbolji protiv koga sam ikad igrao sigurno. To sam i ranije rekao. On je veoma dobar teniser".

Sledeći Đokovićev protivnik biće Namac Aleksandar Zverev, koji je u prvom meču dana pobedio Marina Čilića iz Hrvatske - 7:6 (5) i 7:6 (1). Biće to njihov treći međusobni duel, pošto je Zverev slavio u finalu Rima 2017, a Đoković nedavno u polufinalu Šangaja, prepustivši rivalu svega tri gema.