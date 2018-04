SAD upozoravaju na novi napad ukoliko Asad upotrebi hemijsko oružje

Američka ambasadorka u UN-u Niki Hejli upozorila je sirijskog predsednika Bašara al Asada u nedelju da će Sjedinjene Države ponovo izvesti vazdušni napad na njegov režim ukoliko on ponovo sprovede napad hemijskim oružjem.

Hejli je u gostovanju na TV mreži Fox News rekla “ukoliko Asad ne razume” posle 105 projektila, koje su Sjedinjene Države, Britanija i Francuska ispalile na tri objekta sa hemijskim oružjem u Siriji “onda će boleti. Biće toga još. Ne možemo da dozvolimo ni najmanju upotrebu hemijskog oružja”.

Ona je istakla da je “potpuno na Asadu” da li će raketni napad na Siriju biti jedini odgovor na navodni hemijski napad sirijskih snaga pre nedelju dana u kojem je poginulo više od 40 ljudi, ili će to biti deo kontinuiranih savezničkih vojnih akcija.

“Videćemo da li je pametan”, rekla je Hejli. “Posmatraćemo njegove akcije. Nadamo se da je primio poruku”.

U drugom intervjuu, Hejli je rekla TV mreži CBS da će nove sankcije Rusiji, koja podržava Asadov režim u Sirji, biti objavljene u ponedeljak i da će se odnositi direktno na sve kompanije koje imaju veze sa opremom povezanom sa Asadom i za korišćenje hemijskog oružja.

Predsednik SAD Donald Tramp je tvitovao “Napad na Siriju je savršeno izveden, sa takvom preciznošću, da su Lažni mediji jedino mogli da iskoriste moj termin ‘Misija završena’ da me ponize. Znao samo da će se uhvatiti za to ali osetio sam da je to tako dobar Vojni termin, trebalo bi ga vratiti. Često ga koristiti!”

Hejli je na Fox-u takođe rekla da je to vojni termin, a ne politička izjava. Posle napada na Siriju u subotu u toku noći, neki američki TV komentatori su ismevali Trampov termin “Misija je završena”, koji je prvi put upotrebio bivši predsednik Džordž Buš mlađi 2003. kada je prevremeno i pogrešno proglasio da je Amerika uspešno završila napad na Irak.

“Svi znamo da naš posao u Siriji nije završen”, rekla je ambasadorka Hejli.

Ona je međutim odbacila pretpostavku voditelja Fox-a Krisa Volasa da su SAD opraštale Asadu korišćenje običnog oružja za ubijanje pobunjeničkih snaga, samo ne hemijskog oružja.

“Ne kažem da smo ikada rekli da je to OK”, rekla je Hejli i dodala “ne možemo da kontrolišemo šta neka zemlja radi sa svojim ljudima”.

Zbog ruske umešanosti u Siriji i osuđivanja savezničkih napada, Hejli je istakla da su američko-ruski odnoso na veoma niskom nivou.

“Sve što je zateglo odnose je zbog Rusije”, rekla je Hejli i dodala da se Vašington nada popravljanju odnosa sa Moskvom, ali da “nećemo da tolerišemo loše ponašanje da bismo to postigli”.