SAD razmatraju povlačenje trupa sa Kosova zbog taksi?

Na sastanku zvaničnika američkog Saveta za nacionalnu bezbednost Džona Erata i Breda Berklija sa kosovskim rukovodiocima bilo je reči o mogućnosti povlačenja američkih NATO trupa sa Kosova, kao posledica neukidanja takse od 100 odsto na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saznaje Radio Slobodna Evropa iz kosovskih krugova.

U reagovanju na tu informaciju, iz ambasade SAD u Prištinije saopšteno je da je politika Sjedinjenih Država da i dalje podržava KFOR i prisustvo američkih trupa u kampu Bondstil, koji, kako navode, održava sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja na Kosovu.

"Kao i svuda na svetu, ova i druga raspoređivanja snaga SAD podležu redovnom razmatranju", navedeno je u saopštenju.

Upitan da li su mu američki zvaničnici preneli mogućnost povlačenja američkih vojnika, premijer Kosova Ramuš Haradinaj je kazao je da su odluke o zatvaranju američke baze Bondstil prerane, zato što bi jedna takva odluka i mogla da se donese, ali ne pod okolnostima u vezi sa taksama. On je ponovio da će takse Srbiji i BiH da ostanu na snazi do priznanja nezavinosti Kosova, te je kritikovao one unutar Kosova, koji su promenili svoj stav o taksama, prenosi Radio Slobodna Evropa.