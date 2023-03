Inflacija u SAD pada, ali je i dalje problem

Potrošačke cijene u Americi neznatno su pale od januara do februara, ali i dalje ukazuju na povećanju stopu inflacije, što predstavlja izazov za Federalne rezerve (američku centralnu banku) u neizvjesnom periodu za finansijski sistem.

Iz vlade je u utorak saopšteno da su se cijene prošlog mjeseca povećale za 0,4 odsto, nešto ispod 0,5 procenata u januaru. Međutim, ako se isključe nestabilne cijene hrane i energenata, takozvane osnovne cijene su porasle za 0,5 odsto u februaru što je nešto iznad 0,4 procenata koliko je zabilježeno u januaru.

Iako cijene rastu brže nego što to Federalne rezerve žele, neki ekonomisti očekuju da će centralna banka na sastanku naredne nedelje prekinuti višemjesečnu praksu podizanja kamatnih stopa. S obzirom na to da kolaps dvije velike banke od petka podstiče strahovanja u pogledu drugih regionalnih banaka, Federalne rezerve će se možda za sada više usredsrediti na jačanje povjerenja u finansijski sistem nego na dugoročne napore da suzbiju rast inflacije.

To je značajan preokret, s obzirom na to da je šef američke centralne banke Džerom Pauel tokom svjedočenja na prošlonedeljnom pretresu u Senatu sugerisao da će, ako inflacija ne bude dalje padala, biti podignuta kamatna stopa za pola procenta na sastanku 21. i 22. marta. Kada Federalne rezerve podižu kamatnu stopu, to obično dovodi do povećanja kamata za stambene i kredite za kupovinu automobila, zatim kreditnih kartica i mnogih poslovnih zajmova.

Ako se uporedi sa cijenama prije godinu dana, stopa inflacije pada već osam mjeseci zaredom. U februaru, potrošačke cijene su porasle za 6 odsto u odnosu na godinu ranije, što je pad u odnosu na 6,4 procenta u januaru, i daleko ispod vrhunca od 9,1 odsto u junu. Međutim, i dalje je mnogo više od zacrtanog cilja od 2 odsto godišnje. Osnovne cijene su u februaru porasle za 5,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što je neznatan pad u odnosu na 5,6 procenata u januaru.

Povećanje cijena prošlog mjeseca je većim dijelom bilo izazvano stambenim troškovima. Međutim, većina ekonomista očekuje da će rast kirija da uspori narednih mjeseci kako se gradi više zgrada, i sklapaju novi ugovori po nižim cijenama. Taj pad bi dodatno usporio inflaciju.

Cijene u sektoru usluga su nastavile da rastu prošlog mjeseca - u restoranima su porasle za o,6 odsto, u hotelima čak 2,3 procenta, dok je cijena auto osiguranja u februaru skočila za 0,9 odsto.

Cijene avionskih karata su skočile za 6,4 odsto u februaru, odnosno 27 procenata u odnosu na godinu ranije. Cijene odjeće su bile veće za 0,8 procenata, novih automobila za 0,2 odsto, dok su polovni bili jeftiniji za 2,8 procenata.

Cijene hrane su u februaru porasle za 0,3 odsto, što je najmanji mjesečni rast za gotovo dvije godine, mada su i dalje 10 procenata veće u odnosu na prošlu godinu. Cijene jaja, koje su skočila za 55 procenata u odnosu na prethodnu godinu, su pale 6,7 odsto u februaru.

Visoka inflacija i dalje predstavlja problem za mnoge Amerikance. Meni Bušan, vlasnik četiri restorana u području Dalasa, pokušava da se izbori sa visokim cijenama jaja, piletine, brašna i pasulja. Kaže da je morao da podigne plate za 30 odsto da bi zadržao radnike.

"Pogođeni smo sa svih strana. Više ne zarađujemo mnogo", kaže Bušan koji je, da bi pokrio veće troškove, povećao cijene prošle nedelje, nakon što je to uradio prije četiri mjeseca. Planira da to ponovo uradi u maju, ukoliko cijene hrane još ne padnu.