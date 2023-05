Kako kraj vanrednog stanja zbog kovida utiče na Amerikance

Na vrhuncu pandemije, bolnica Maunt sajnaj saut u Oušnsajdu, u Njujorku, imala je više od 400 pacijenata zaraženih kovidom 19, od kojih su mnogi bili veoma bolesni. Ovih dana ih ima manje od petoro, a zaraženih nema ni na intenzivnoj njezi, kaže doktor Aron Glat, epidemiolog u bolnici.

Zbog najnovijih brojki, Glat je saglasan da odlukom federalne vlade da ukine vanredno stanje u javnom zdravstvu uvedeno zbog kovida. Međutim, takođe eli da javnost razumije šta to znači.

"Ljudi će morati da razumiju da više neće biti benefita koji su bili dostupni zbog vanrednog stanja. Neće biti više besplatnih stvari koje je vlada davala. To je broj jedan. Broj dva je da je vanredno stanje omogućilo da se prevaziđu neka regulatorna ograničenja koja bi obično bila prisutna. I ona će se sada vratiti", kaže Glat.

Poslije više od tri godine, najmanje milion smrtnih slučajeva i 104,5 miliona prijavljenih infekcija, vanredno stanje uvedeno zbog kovida biće okončano u četvrtak 11. maja.

“Najveća posljedica toga je simbolična. U suštini je riječ o poruci da smo imali ovu važnu objavu kojoj je došao kraj i simboliše prelazak sa tog vanrednog stanja, koje je omogućilo dosta fleksibilnosti, na drugačiju poziciju", kaže Džen Kejts, potpredsjednica u Fondaciji porodice Kajzer, neprofitnoj organizaciji usredsređenoj na zdravstvenu zaštitu.

Pandemija je vrhunac dostigla između jula 2020. i jula 2021. godine. Najveći broj hositalizacija bio je u decembru 2020. i januaru 2021. godine.

Šta se mijenja?

Amerikanci će kraj vanrednog stanja doživjeti na različite načine.

"Period besplatnih testova na kovid je završen. Ljudi će uglavnom primjećivati da će stvari koje se uzimane zdravo za gotovo tokom poslednje dvije i po godine, u sred pandemije, i na koje smo navilkli, sada postati komplikovanije", ističe Boris Lašnijak, bivi vršilac dužnosti glavnog zdravstvenog zvaničnika u SAD (2013-2014), a sada dekan Škole za javno zdravlje pri Univerzitetu Merilenda.

Tokom pandemije, federalna vlada je građanima poslala više od 70 miliona besplatnih testova na kovid 19.

U budućnosti, kućni kovid testovi bi mogli da budu skuplji, prema navodima Fondacije porodice Kajzer, dok građanima sa privatnim i vladinim osiguranjem više neće biti garantovano besplatno testiranje. Međutim, osiguravajuće kompanije će možda odlučiti da pokriju troškove testiranja na kovid.

Više od 80 odsto stanovnika u SAD, gotovo 268 miliona ljudi, primilo je najmanje jednu vakcinu protiv kovida.

Vakcine će i dalje biti besplatne dok se ne isprazne zalihe koje je kupila federalna vlada što će se, prema navodima eksperata, vjerovatno dogoditi do kraja godine. Nakon toga, vakcine će i dalje biti besplatne za većinu koji imaju državno ili privatno osiguranje. Međutim, oni koji nisu osigurani ili nemaju dobro osiguranje izgubiće lakši pristup vakcinama protiv kovida.

"Tokom kovida, SAD su se vjerovatno najviše približile univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti. Sada se vraćamo ranijoj situaciji u kojoj ljudi koji imaju osiguranje imaju i pristup zdravstvenim uslugama, dok su izostavljeni neosigurani", kaže Kejts.

Medication used to treat COVID-19 also will be free for as long as the federal government supply lasts, which is probably until the fall, according to Kates. Congress has not authorized the funding needed for the federal government to continue to purchase more vaccines and treatments. Private insurance companies were never required to waive costs for COVID-19 treatment.

‘Still need to be vigilant’

The expiring PHE isn’t the only COVID-19-related emergency measure currently in effect. The emergency measures that allow for the use of the COVID-19 vaccines and treatments will continue beyond May 11.

“People need to be reassured that the fact that the public health emergency status is going away is a positive thing, not a negative thing. It doesn't mean that we're ignoring this problem, that it’s done with,” Glatt says. “A tremendous amount of public health work will still go on and, in general, the American public is going to be well taken care of going forward regarding COVID.”

Although Lushniak agrees that the PHE should be rescinded, he worries the public will assume that COVID-19 is a thing of the past, even though COVID-19 remained the fourth-leading cause of death in the United States in 2022, behind heart disease, cancer and unintentional injury. Currently, 150 people in the U.S. die from coronavirus disease each day.

“The reality is it's still not over, and we still need to be vigilant,” Lushniak says. “If you're not feeling well, stay away from large crowds. This whole idea of disease spread still remains out there. And there are people who are at higher risk around us, so let's be caring towards others.”

Rules for telemedicine appointments are also changing. During the pandemic emergency, doctors were allowed to prescribe controlled substances during online medical visits. After May 11, people will have to see their doctors in person to get a prescription for those.

The end of the PHE means that states will no longer be required to report COVID-19 infections to federal authorities.

However, the Centers for Disease Control and Prevention usually has individual agreements with each state regarding reporting incidences of infectious diseases, and all hospitals are required to report COVID-19 admissions through April 2024.

Other methods the CDC will use to track future infections include monitoring COVID-19 hospital emergency room visits and by testing wastewater for evidence of the virus that causes COVID-19.

“It's not like everything is going to go by the wayside,” Lushniak says, “but certainly the data will be less vibrant."