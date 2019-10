Ruski Iljušin gasi požar na Staroj planini, srpski avioni prizemljeni u hangarima

Šef Sektora za vanredne situacije Srbije Predrag Marić najavio je danas da će iz Rusije u četvrtak stići specijalizovani avion "Iljušin 76", koji će biti angažovan u gašenju požara, koji od nedelje traje na zaštićenom prirodnom dobru Staroj planini.

"Očekujem da se to desi u toku sutrašnjeg dana i to bi značajno rasteretilo rad ljudi na terenu s obzirom na to da je reč o avionu koji nosi 42 tone vode i može da dejstvuje na najnepristupačnijim delovima Stare planine“, rekao je Marić.

Prema izveštajima sa terena, sela i ljudi na Staroj planini nisu ugroženi, a požar koji je zahvatio ovaj predeo, proširio se sa teritorije Bugarske.

Požar na Staroj planini se ne smiruje se već treći dan, u gašenju nekoliko desetina hektara niskog rastinja i deo šume je angažovano oko 200 vatrogasaca i pripadnika Žandarmerije, a vatra još nije ugašena ni na požarištima kod Trgovišta, Prokuplja, Vranja i Bosilegrada.

Aleksandar Đorđević iz pokreta Odbranimo reke Stare planine, kaže da Srbija ima avione koji mogu da učestvuju u gašenju požara.

“Juče smo kontaktirali JAT i pitali ih da li oni mogu da nam pomognu da se ugasi požar? Ljudi su odgovorili. JAT poseduje privredne avione Dromader, kapaciteta 1.500 litara i mogu da gase požare. Država ih nije angažovala. Kada će ih angažovati ako ne sada?,” kaže Đorđević za Glas Amerike.

On je ovu prepisku i objavio na Fejsbuk stranici pokreta, a što se tiče Iljušina, cena njegovog dolaska u Srbiju još nije poznata.

Prema rečima Marića, pošto helikopter MUP-a obavi izviđanje, odlučiće da li je moguće požar gasiti iz vazduha.

„ Očekuju se naleti helikoptera MUP-a radi izviđanja, a pošto su uslovi povoljniji očekujem da će se i na Staroj planini požar gasiti iz vazduha“, naveo je Marić i dodao da svi angažovani daju sve od sebe da se požar stavi pod kontrolu.

Kritična situacija je iznad sela Topli Do, a gašenje požara je sinoć obustavljeno jer je na nepristupačnim terenima rizično ostajati noću, ali je akcija nastavljena čim je svanulo.

Zbog težine terena, procenjeno je da helekopteri ne mogu biti od pomoći, a vatrogasci su prinuđeni da po nekoliko kilometara pešače do mesta požara.