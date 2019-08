Republikanac Džo Volš ušao u predsedničku trku protiv Trampa

Bivši republikanski kongresmen i sadašnji radio voditelj, konzervativac Džo Volš, drugi je protivkandidat Donaldu Trampu na unutarpartijskim izborima republikanaca za predsedničku nominaciju.

Volš je kritikovao Trampa, koji i dalje ima veliku podršku unutar stranke, i nazvao ga "siledžijom koji je nepodoban za predsedničku funkciju".

"Kandidovao sam se jer je on nepodoban i neko mora da mu stane na put", rekao je Volš za emisiju "ABC This Week".

"On je siledžija i kukavica i neko mora to da kaže. Kladim se da ima mnogo republikanaca koji misle kao i ja, ali se boje da to i kažu", rekao je Volš.

Džo Volš je nekadašnji član Predstavničkog doma iz Ilinoisa, a tamo je izabran kao kandidat tvrdog krila republikanaca 2010. U Kongresu je bio do 2012. kada se vratio u Čikago i postao radio voditelj.

Ko će još od republikanaca protiv Trampa?

Bivši guverner države Masačusets Vilijam Veld je do sada bio jedini republikanac koji je pokušao da se kandiduje protiv Trampa, ali za sada nije dobio dovoljnu podršku da održi kandidaturu.

Nekadašnji guverner Južne Karoline Mark Senford takođe je rekao da će razmotriti kandidaturu protiv Trampa zbog rasta fiskalnog duga.

Bilo koji republikanac da se kandiduje protiv Donalda Trampa imaće težak zadatak, jer prema istraživanju Rojtersa i Ipsosa Tramp ima podršku 87 odsto članova Republikanske partije.