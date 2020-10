Rekordan rani odziv: Glasalo više od 80 miliona Amerikanaca

Više od 80 miliona Amerikanaca glasalo je ranije na predsedničkim izborima, pokazuju najnoviji podaci Američkog izbornog projekta na Univerzitetu Floride, što bi moglo da dovede do najvećeg odziva birača za više od jednog veka.

Rekordan tempo glasanja, više od 58 odsto od ukupnog odziva 2016. godine, odraz je velikog interesovanja za izbore na kojima su kandidati aktuelni predsednik Donald Tramp i demokratski kandidat i bivši potpredsednik SAD Džo Bajden.

Ogroman broj birača glasao je poštom ili lično na biralištima i zbog zabrinutosti u pogledu širenja koronavirusa na biračkim mestima na dan izbora.

Tramp zaostaje za Bajdenom u anketama na nacionalnom nivou, dok većina birača ne podržava odgovor Bele kuće na pandemiju koronavirusa, koja je odnela više od 227.000 života u Americi. Dok se približava dan izbora 3. novembra, naglo raste i broj zaraženih.

Demokrate imaju značajnu prednost kada je reč o ranijem glasanju zato što podržavaju glasanje poštom. Republikanci, koji se tradicionalno u velikom broju glasali poštom, sada to izbegavaju, zbog čestih i neosnovanih napada predsednika Trampa koji ističe da bi to moglo do dovede do izborne krađe.

Eksperti predviđaju da će odziv na ovogodišnjim izborima lako nadmašiti 2016. godinu, kada je glasalo 138 miliona birača. Samo 47 miliona Amerikanaca glasalo je uoči izbora 2016. godine.

U 20 država, koje prijavlljuju podatke o stranačkoj pripadnosti, 18,2 miliona demokrata je već glasalo, u poređenju sa 11,5 miliona republikanaca i 8,8 miliona koji se ne izjašnjavaju ni za jednu stranku. Ti podaci ne pokazuju za koga su birači glasali.