Lideri Rusije i Turske se ponovo sastali, dok Zapad izražava zabrinutost

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sastao se u četvrtak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom po četvrti put u isto toliko meseci. Česti sastanci i bliske veze podstiču zabrinutost zapadnih saveznika Turske da Ankara zaobilazi sankcije Rusiji.

Poslednji susret bio je u Astani na marginama samita Konferencije o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji.

Obraćajući se novinarima nakon sastanka, Erdogan je rekao da želi da se nadoveže na uspeh sporazuma uz posredovanje Ujedinjenih nacija koji omogućava da ukrajinsko žito blokirano od strane ruskih pomorskih snaga uđe na svetska tržišta.

Erdogan je rekao da je Turska odlučna da ojača i nastavi izvoz žitarica u skladu sa Istanbulskim sporazumom i transferom ruskog žita i đubriva u manje razvijene zemlje preko Turske.

Ankara je odigrala ključnu ulogu u pružanju pomoći Ujedinjenim nacijama u posredovanju u dogovoru o žitu između Ukrajine i Rusije, poznatom kao Istanbulski sporazum. Putin je u četvrtak kritikovao sprovođenje sporazuma, tvrdeći da zemlje kojima je to potrebno nemaju koristi od sporazuma.

Ugovor će biti obnovljen sledećeg meseca.

Galip Dalai iz londonskog Čatam hausa rekao je da se ukrajinski dogovor o žitu smatra opravdanjem Erdogana za njegovu politiku održavanja bliskih veza sa Putinom.

"Uloga koju Turska može da igra je u velikoj meri uslovljena radnim odnosom sa Rusijom", rekao je on. "Ukrajinski dogovor o žitu je jedan od njih. Turska može imati više humanitarnu ulogu u budućnosti ili više diplomatsku ulogu. Svi oni zahtevaju da Turska ima i neku vrstu funkcionalnog odnosa sa Moskvom".

Naglašavajući potrebu da održi bliske veze sa Moskvom, Ankara odbija da primeni zapadne sankcije Rusiji. Evropska unija je u ovonedeljnom izveštaju oštro kritikovala Ankaru zbog nesprovođenja sankcija i upozorila da bi evropske kompanije mogle da iskoriste Tursku da zaobiđu ograničenja.

Vašington je takođe izrazio zabrinutost. Ovakve pritužbe će verovatno rasti nakon što je Putin u četvrtak ponovio sugestiju da se Turska koristi kao čvorište za distribuciju ruskog gasa koji je prvobitno bio namenjen Evropi.

Erdogan nije komentarisao predlog.

Viši strateg Timoti Eš iz kompanije Bluebej aset menadžmenta kaže da Putin nastoji da stvori podele među svojim zapadnim protivnicima i da pronalazi voljnog partnera u Erdoganu.

"Za Putina su odnosi sa Turskom važni (jer) se radi o podeli Evrope", rekao je on. "Turska je ključna članica NATO. Što više može da odvuče Erdogana i Tursku od Zapada, to je tim bolje. Za Erdogana, predstoje mu izbori do juna sledeće godine i ima veoma teško pitanje platnog bilansa. I on misli da pomažući Rusiji da zaobiđe sankcije, misli da Turska može da zaradi ključne prihode za platni bilans, a to će pomoći".

Ankara poriče da je to zaobilaženje sankcija. Ali posmatrači kažu da Erdogan ide sve tanjom linijom nastojeći da održi bliske veze sa Rusijom, znajući u isto vreme da bi njegovi odnosi sa Moskvom mogli da izazovu odmazdu SAD i Evrope u vidu sekundarnih sankcija.