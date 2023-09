Blinken u nenajavljenoj poseti Kijevu u znak podrške ukrajinskoj kontraofanzivi

Američki državni sekretar Entoni Blinken stigao je u sredu u nenajavljenu posetu Kijevu, nekoliko sati POšto je Rusija izvela svoj prvi raketni napad na ukrajinsku prestonicu ove nedelje.

Cilj Blinkenove posete je procena tromesečne kontraofanzive Ukrajine i signaliziranje postojane podrške SAD naporima Kijeva da protera snage Kremlja posle 19 meseci rata, usred zabrinutosti nekih zapadnih saveznika oko tempa napretka, prenose američki zvaničnici.

Stejt department je saopštio da će se Blinken sastati sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, premijerom Denisom Šmihalom i ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom kako bi razgovarali o tekućoj kontraofanzivi i obnovi.

Po dolasku u Kijev, Blinken je položio venac na groblju "Brekovetske", u znak sećanja na pripadnike ukrajinskih oružanih snaga koji su izgubili živote u odbrani zemlje.

"Sekretar (Blinken) je prvi kolega koji je svoj dan u Kijevu započeo odavanjem počasti našim palim herojima na Berkovetskom groblju. To je znak poštovanja prema našim ratnicima koji su dali živote za našu slobodu i pravo na život", napisao je Kuleba u poruci na Tviteru.

Zvaničnici u Vašingtonu naveli su da će se razgovarati i o mogućim alternativnim putevima za izvoz ukrajinskog žita, posle izlaska Rusije iz Crnomorske inicijative za žito i njenog čestog bombardovanja lučkih objekata u regionu Odese, odakle se većina žitarica transportuje u inostranstvo.

Te alternative mogle bi da obuhvate nove kopnene rute ili brodove koji se kreću nedaleko od obale kako bi se držali podalje od međunarodnih voda u kojima bi ruska mornarica mogla da ih gađa.

Očekuje se da će u okviru Blinkenove posete biti najavljena i nova vojna pomoć Ukrajini, u vrednosti od 175 do 200 miliona dolara. Očekuje se da će još jedan veći paket vojne pomoći pristići kasnije ove nedelje.



Razgovaraće se i o drugim pitanjima, uključujući podršku ukrajinskoj ekonomiji razorenoj ratom, prenosi AP, podsećajući na Blinkenovu najavu u Londonu u junu, o pomoći Kijevu u vrednosti od 1,3 milijarde dolara za obnovu, sa fokusom na modernizaciju ukrajinske energetske mreže koju je prošle godine bombardovala Rusija.

Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je novinarima da će se podrška SAD nastaviti naporima da se osigura da ukrajinska vojska ima ono što joj je potrebno za ovu fazu borbe protiv ruske invazije. To uključuje materijal za vazdušne napade i probijanje ruskih linija, rekao je zvaničnik, dok protivvazdušna odbrana "i dalje predstavlja visoki prioritet".

Zvaničnik je rekao da je - iako Sjedinjene Države imaju svoje viđenje sukoba - važno dobiti "pravu procenu od samih Ukrajinaca".

Zvaničnik je takođe istakao važnost konsultacija sa ukrajinskim liderima uoči ovomesečnog sastanka Generalne skupštine UN.

"Ukrajinci imaju važnu misiju u Njujorku da nastave da objašnjavaju svojim saveznicima i partnerima širom sveta šta se dešava i njihovu stalnu potrebu za podrškom. I za nas je važno da nastavimo da vodimo globalne napore da ih podržimo", rekao je zvaničnik.

"Ukrajina je ustala. I Ukrajina nastavlja da živi. Ukrajina je zaštićena. Ukrajina vraća svoje. Zbog hrabrosti. Zbog jedinstva. Zbog oružja. Zahvaljujući podršci sveta", napisao je u sredu predsednik Volodimir Zelenski u poruci na društvenim mrežama.

Kremlj: Amerika nastavlja podršku ratu "do poslednjeg Ukrajinca"

Kremlj je sa svoje strane, na pitanje o poseti američkog državnog sekretara Kijevu, u sredu saopštio je da je jasno da Vašington planira da nastavi da finansira ukrajinske ratne napore "do poslednjeg Ukrajinca".

"Čuli smo ponovljene izjave da oni (Amerikanci) nameravaju da nastave da pomažu Kijevu koliko god bude potrebno", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Drugim rečima, oni će nastaviti da podržavaju Ukrajinu u ratnom stanju i da vode ovaj rat do poslednjeg Ukrajinca, ne štedeći za to. Tako mi to doživljavamo, znamo. To neće uticati na tok specijalne vojne operacije".

Novi napadi na Kijev

Rusija je tokom noći ispalila krstareće rakete na Kijev, u prvom vazdušnom napadu na prestonicu od 30. avgusta, rekao je šef regionalne vojne administracije Kijeva Sergej Popko.

Ostaci oborenog projektila pogodili su prostorije jednog preduzeća u Kijevu i prouzrokovali požar. Nema prijavljenih žrtava.

U međuvremenu, u regionu Odese, jedna osoba je poginula u napadu ruskih raketa i dronova, koji su pogodili luku Izmail. U napadu je oštećena lučka infrastruktura, prenose lokalne vlasti.

Blinkenovo putovanje u Ukrajinu je četvrto od početka rata, uključujući jednu kratku posetu preko poljsko-ukrajinske granice u martu 2022. godine, samo mesec dana od početka ruske invazije.

Predsednik Rumunije: Ruski udari veoma blizu granice

Ruski vazdušni udari izvedeni su u utorak na manje od jednog kilometra od granice Rumunije sa Ukrajinom, rekao je rumunski predsednik Klaus Johanis, usred intenzivnih napada na ukrajinsku luku Izmail.

Johanis je to govorio dan pošto je Kijev tvrdio da su ruski dronovi detonirali na teritoriji Rumunije, što je Bukurešt demantovao.

"Imali smo napade upravo danas, rekao mi je ministar odbrane, koji su potvrđeni na 800 metara od naše granice. Dakle, veoma, veoma blizu", rekao je Johanis na zajedničkoj konferenciji za novinare sa luksemburškim premijerom Gzavijeom Betelom.

"Mogu da vam kažem da nijedan komad, nijedan dron i nijedan deo uređaja nije pao u Rumuniju", dodao je on, prema prevodu rumunske televizije Digi TV.

Ukrajinski parlament izabrao novog ministra odbrane

Parlament Ukrajine odobrio je glasanjem u sredu imenovanje Rustema Umerova za novog ministra odbrane zemlje, izjavio je poslanik Jaroslav Železnjak.

Železnjak je preko aplikacije za razmenu poruka Telegram saopštio da je ogromna većina podržala Umerova nakon što ga je predsednik Volodimir Zelenski predložio za ulogu u najvećoj ratnoj promeni u sektoru odbrane u Ukrajini do sada.

U izveštaju su korišćeni neki materijali Asošijeted presa, Rojtersa i Agencije Frans pres.