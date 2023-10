Putin: Zapad kriv za krizu u Gazi, Americi treba globalni haos

Ruski predsednik Vladimir Putin u ponedeljak je pokušao da okrivi Zapad za krizu na Bliskom istoku, gde Izrael bombarduje pojas Gaze kako bi pokušao da iskoreni Hamasove militante koji su ubili oko 1.400 ljudi, uglavnom civila, u Izraelu. 7. oktobra.

U televizijskom obraćanju na sastanku članova Saveta za bezbednost, predstavnika vlade i šefova agencija za održavanje reda, Putin je rekao da „vladajuće elite u Sjedinjenim Američkim Državama i njihovi „sateliti“ stoje iza ubijanja Palestinaca u Gazi, i iza sukoba u Ukrajini, Avganistanu, Iraku i Siriji.



„Potreban im je stalni haos na Bliskom istoku. Zato (Amerika) daje sve od sebe da diskredituje one zemlje koje insistiraju na momentalnom prekidu vatre u Pojasu Gaze, na zaustavljanju krvoprolića i koje su spremne da daju pravi doprinos rešavanju krize, a ne da parazitiraju na njemu“.



Rusija podržava trenutni prekid vatre u Gazi i rešenje o dve države. Takođe je izazvala oštre reakcije Izraela primanjem delegacije Hamasa u Moskvi.

Nakon što je u februaru 2022. poslao svoju vojsku u Ukrajinu sa argumentom da Moskva mora da oslobodi one koji govore ruski od navodnog ugnjetavanja, Putin je poslednjih godinu dana svoju „specijalnu vojnu operaciju“ smatrao borbom za opstanak Rusije protiv Zapada predvođenog Amerikom, koji je kako tvrdi, odlučan da iskoristi Ukrajinu kako bi slomio i demontirao Rusiju.



"Palestini se može pomoći samo borbom protiv onih koji stoje iza ove tragedije. Mi smo Rusija i borimo se protiv njih u kontekstu 'specijalne vojne operacije'. I za sebe i za one koji teže pravoj istinskoj slobodi", rekao je on.



„Ključ za rešavanje sukoba je u stvaranju suverene, nezavisne palestinske države“, rekao je Putin, dodajući da to nije bio cilj Vašingtona.



On je takođe okrivio Zapad i Ukrajinu, čiju su petinu teritorije ruske snage zauzele, za događaje u Dagestanu, gde je rulja u nedelju uveče pokušala da juri i uhvati putnike koji su sleteli na aerodrom u Mahačkali iz Izraela.



„Događaji u Mahačkali sinoć su inspirisali agenti zapadnih obaveštajnih službi, preko društvenih mreža, i to ne samo ne samo sa teritorije Ukrajine“, rekao je Putin, ne navodeći nikakve dokaze.

Upad propalestinskih demonstranata na aerodrom u Dagestanu

Ruske vlasti zatvorile su u nedelju aerodrom u regionu severnog Kavkaza i preusmerile letove, uključujući i jedan iz Izraela, nakon izveštaja o okupljanju propalestinskih demonstranata koji se protive izraelskim akcijama u Pojasu Gaze.

“Radi se o provokaciji orkestriranoj van Rusije u pri čemu je Ukrajina imala direktnu i ključnu ulogu”, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ukrajina je optužbe odbacila kao neosnovane.

“Ukrajina nema nikakve veze sa poslednjim izlivom kesnofobije na teritoriji Ruske Federacije”, naveo je u odgovoru agenciji Rojters Mihajlo Podoljak – savetnik predsednika Volodirmira Zelenskog.

Ruske vazduhoplovne vlasti saopštile su da će letovi Tel Aviva za područja koja su u Rusiji naseljena pretežno muslimanskim stanovništvom biti privremeno preusmereni u druge gradove.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je 60 ljudi privedeno nakon upada propalestinskih demonstranata na aerodrom u Mahačkali u Dagestanu – kada je sleteo avion iz Izraela.

Lokalne zdravstvene vlasti objavile su da je tokom nereda u nedelju povređeno najmanje dvadeset ljudi.

Izrael je zatražio od ruskih vlasti da zaštite građane Izraela i Jevreje nakon izveštaja o mogućoj represiji propalestinskih demonstranata u ruskoj Republici Dagestan.

"Država Izrael ozbiljno shvata pokušaje da se našteti izraelskim građanima i Jevrejima bilo gde u svetu", navodi se u saopštenju.

Izraelski mediji emitovali su snimak sa aerodroma Mahačkala u Dagestanu koji prikazuje grupu mlađih ljudi koja je jurila prema pisti na kojoj se očekivalo sletanje aviona iz Tel Aviva.

"Izrael očekuje od ruskih organa za provođenje zakona da zaštite sve izraelske građane i Jevreje, ma ko oni bili, i da preduzmu mere protiv izgrednika i huškanja usmerenog na Jevreje i Izraelce", navodi se u saopštenju.

Dagestanski regionalni lideri, kao i on isa područja severnog Kavkaza pozvali su na smirivanje napetosti. Isto je učinio i daegstanski muftija.