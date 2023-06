Sedmi protest protiv nasilja u subotu, objavljena i ruta

BEOGRAD - Sedmi protest "Srbija protiv nasilja" biće održan u subotu ispred Skupštine Srbije i tokom protestne šetnje, do 21 sat, biće blokirani kružni tok Autokomanda i auto-put kod Mostarske petlje, najavio je poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić, prenosi FoNet. Dodao je da su u subotu protesti predviđeni i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Organizatori protesta su ranije rekli da vlast ima rok da do kraja nedelje ispuni zahteve, te da će protesti dobiti novi oblik ako se to ne desi.



Aleksić je rekao da će na protestu, kao i na prethodniim, najpre u 18 sati govoriti ljudi koji su bili žrtve režima, a da će se potom građani uputiti Bulevarom kralja Aleksandra, preko Slavije, do Autkomande i do Mostarske petlje.



On je rekao da organizatori protesta imaju plan i da znaju vrlo dobro šta rade. Istakao je i da će protesti ostati mirni i dostojanstveni.

Demonstranti i deo opozicije već više od mesec dana, a nakon dva masovna ubistva, zahtevaju od vlasti da ispuni njihove zahteve za prekidom promocije nasilja u javnosti i institucionalnom odgovornošću. Traže se smene ministra policije Bratislava Gašića i šefa BIA-e Aleksandra Vulina, smena saveta REM-a i rukovodstva RTS-a, ukidanje rijaliti programa, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi, gašenje štampanih medija koji krše novinarski kodeks i promovišu nasilje.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić je istakla da niko ne zamera građanima koji su otišli na odmore, da niko zbog toga ne može da ih kritikuje, da nije važno da li će na protestima biti manje ili više ljudi i ocenila da se menja i struktura protesta, javlja FoNet.



Tepić je upozorila da je "guranje u matricu prebrojavanja građana zamka Aleksandra Vučića" i naglasila da pre nekoliko meseci niko nije mogao da zamisli da će na ulice, samo u Beogradu, izaći 40.000 ljudi.



Poslanik stranke Zajedno Nebojša Zelenović govorio je odlaganju sednice Skupštine Srbije, koja je danas u 10 sati trebalo da bude nastavljena raspravom o predlogu za smenu ministra policije Bratislava Gašića. Predsednik Skupštine Vladimir Orlić odložio je sednicu jer nije bilo kvoruma, za šta je optužio opoziciju.

Zelenović kaže je da je današnji nedostatak kvoruma u Skupštini Srbije odgovornost poslanika vladajućih partija jer oni nisu hteli da uđu u salu jer beže od odgovornosti, piše FoNet.



Naveo je da poslanici vladajućih partija ne mogu da pobegnu od razgovora o odgovornosti i da, ako neće da pričaju u Skupštini, "pričaćemo u subotu i kvorum će biti veoma dobar".