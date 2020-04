Protest opozicije u vreme policijskog časa: Vanredno stanje je neustavno

BEOGRAD - Protest lidera i predstavnika opozicionih stranaka koje zagovaraju bojkot predstojećih izbora, održan je u četvrtak uveče ispred Doma Narodne skupštine Srbije zbog načina na koji je u zemlji uvedeno vanredno stanje protivno, smatraju organizatori, odredbama Ustava Srbije. Sa skupa je poručeno da su prekršena prava građana za vreme vanrednog stanja, jer su napravljene podele među ljudima i zato što Ustav i zakoni ne važe za sve, već postoje dupli standardi.

Organizatori i učesnici protesta - lideri i članovi Saveza za Srbiju, Pokreta slobodnih građana, Socijaldemokratske stranke, uz grupu građana, njih 40-ak, seli su u znak protesta na stepenište ispred Skupštine.

Iako građani nisu pozvani na protest, pojavila se jedna manja grupa da bi podržala skup, a prekoputa tog opozicionog skupa okupilo se desetak pristalica vlasti koje su izvikivale parole protiv skupa opozicije. Incidenata nije bilo i okupljanja su okončana mirno.

Okupljeni opozicionari u 20.00 sati pridružili su se aplauzu građana koji širom srbije time pružaju podršku medicinskim radnicima koji se bore sa epideijom, a u 20.05 pridružili su se i akciji "Bukom protiv diktature" koja se poslednjih nekoliko dana takođe odvija širom zemlje.

Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke koja je članica Savea za Srbiju, izjavio je da je protest organizovan "kako bi se reklo 'ne' jer se ne poštuju Ustav i zakoni Srbije" i zato što "zakone i uredbe upravo državni funkcioneri ne poštuju".

"Protestom u 18.00 sati (kada počinje policijski čas) skrećemo veću pozornost javnosti da u vreme zabrane kretanja huligani mogu da se kreću i da se vodi politička kampanja, i upozoravamo da zakon i Ustav moraju da važe za sve", rekao je Lutovac.

Ocenio je da su građani koji ne pripadaju aktuelnoj vlasti "građani drugog reda", a da se "potezi vlasti tokom pandemije koronavirusa često pokrivaju strukom" te da nije bilo potrebno da se zbog epidemije proglašava vanredno stanje, pošto zakon za takve situacije predviđa uvođenje vanredne situacije.

Janko Veselinović, predsednik Pokreta za preokret ​rekao je se protest ne održava samo zbog vanrednog stanja, nego i zato što su građani zatvoreni protivno odredbama Ustava, ali i zbog "reakcija vlasti na akciju Bukom rotiv diktature".

"Sinoć su navijačke grupe, funkcioneri SNS, upalili iskru koja može da situaciju u Srbiji usmeri u pogrešnom smeru, za koji nijedan od ovih ljudi koji sede ovde nije voljan da se desi. Čini se da neko drugi, sa druge strane, tu iskru potpaljuje", rekao je Veselinović.

Sergej Trifunović, predsednik Pokreta slobodnih građana, kazao je da je da je večerašnji protest protiv "ludila, totalitarizma, pogubljenosti" i onih "radikalskih metoda koje ste videli sinoć - a to je konstantno insistiranje na sukobu, jer oni samo u sukobu mogu da žive".

Ocenio je da su se okupili oni koji danas predstavljaju opoziciju i koji su pozvali građane da ostanu kod kuće u vreme epidemije, da vode računa o sebi i bližnjima, te da su se otvorenim pismom vlastima stavili na raspolaganje u borbi protiv epidemije.

"Naravno vlast se o to oglušila, jer je to bio jedan od njenih načina da nastavi svoju predizbornu kampanju", kazao je on.

Sonja Pavlović iz Građanske platforme upitala je imaju li pravo građani da se leče od nečeg drugog osim od novog virusa, a predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je izjavio da je Srbija zemlja koja ima najviše zaraženih u regionu na milion staovnika i ocenio da se "najrigidnije mere nisu pokazale, a da su mnoge stigle prekasno".

On je rekao da se protestuje protiv tiranije, hapšenja ljudi i toga da neko "administrativnu granicu sa Kosovom tretira kao državnu", kao i zbog onih koji su pritvoreni i "zbog toga što volimo ovu zemlju i od nje želimo da napravimo bolje mesto za život".

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović kazao je da se ispred Skupštine okupila "prava skupština" i ponovio da je Ustav Srbije prekršen uvodjenjem vanrednog stanja.

"Prekršen je Ustav, protivustavno uvedeno vanredno stanje, ukinuta skupština, kažnjavanje ljudi, skajp suđenja, a najviše smo ovde zbog duplih standarda i nepravde 'koja je doživela vrhunac'", rekao je on.