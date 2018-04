Premijerski sat: Izveštaj EK pokazuje da je Crna Gora lider u regionu

Brisel je posljednjim izvještajem o napretku, demantovao sve one koji bi da zaustave ili uspore put Crne Gore ka EU, kazao je premijer Duško Marković. On je tokom premijerskog sata kazao da poslata jasna poruka građanima ko se brine o njihovim interesima i ko je partner Briselu, rekavši da su to Vlada, Skupština i drugi državni organi.

Ocjenjujući napredak Crne Gore u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije i prioritete po oblastima u narednom periodu, premijer je rekao da “Izvještaj EK pokazuje da je Crna Gora lider u regionu kada je riječ o reformama koje se sprovode u pravom smjeru”.

Saopštio je i da Izvještaj “demantuje sve one koji su mislili da se može zaustaviti ili usporiti put Crne Gore ka EU”.

“Poslata je i jasna poruka građanima ko se brine o njihovim interesima i ko je partner Briselu. U jednom i u drugom slučaju to su Vlada, Skupština i drugi državni organi, koji vode ovaj proces. Ovaj detalj ukazuje i na one pojave i snage u Crnoj Gori koje pojedinačne interese stavljaju ispred interesa građana i Crne Gore”, kazao je Marković.

Smjernice koje su date kroz Izvještaj su detaljnije, jer je Crna Gora, kako kaže Marković, najviše odmakla u pregovorima i značajno se približila EU.

Do kraja godine biće otvorena preostala poglavlja, ponovio je on.

“Pozivam organizacije NVO i civilnog sektora da podršku za zajednički rad ne traže na drugim adresama pored legitimnih i domaćih. Vrata kabineta i Vlade su uvijek otvorena za njih i za građane. Pozivam ih da sjednemo za isti sto i da razmotrimo dalje mogućnosti saradnje na putu i cilju koji su zajednički”, zaključio je Marković.

Premijer je rekao da se Vlada Crne Gore nije zaduživala za tekuću potrošnju niti to ima u planu, kao i da “od 2020. očekuje budžetski suficit, veće plate i penzije i bolji životni standard”.

“Država je na dobrom putu”, kazao je Marković, i dodao da će “ova godina biti bolja od 2017.”