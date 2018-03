Marković: Srbija će finansirati autoput do Crne Gore

Srbija bi uskoro trebalo da potpiše ugovor sa kineskom kompanijom CRBC (China Road and Bridge Corporation) o finansiranju ukupne dužine autoputa kroz tu državu do granice sa Crnom Gorom, odnosno Boljara, saopštio je premijer Duško Marković na Premijerskom satu u Skupštini Crne Gore



On je odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Branimira Gvozdenovića, kazao da je već u pripremi izvođački ugovor autoputa do Požege.

“Ne samo što smo stvorili uslove i atmosferu za to, nego smo i izgradili sposobnu zemlju da nosimo tako važne i teške istorijske projekte”, rekao je Marković u Skupštini tokom Premijrskog sata.



On je saopštio da vjeruje da će građani u kratkom roku imati autoput koji će povezivati ne samo Crnu Goru unutar, nego i Crnu Goru sa Srbijom i jugoistočnom Evropom.

“Sjutra ću se sastati sa predsjednikom kompanije CRBC i sa njegovim timom, kao i sa rukovodstvom Exim banke na preporuku njihovog premijera”, dodao je Marković.



On je podsjetio da je, kada je Vlada pokretala priču o autoputu, to uglavnom bio razlog za oponiranje tadašnjoj odluci i da su postojale razne vrste njene kompromitacije.



“Sjećate se kakva je bila kvalifikacija da je to 'put iz nigdje u niđe'. To je naša politička konkurencija govorila. Danas imamo situaciju da nas u realizaciji tog projekta ne podstiče samo Evropska unija nego i Međunarodni monetarni fond, koji je bio najkritičniji prema tom projektu, pa i Svjetska banka”, rekao je Marković.



Te institucije, kako je naveo, danas od autoputa vide velike benefite, ne samo kada je u pitanju infrastruktura, nego i cijela ekonomija.



Izgradnja autoputa koštaće državu 809 miliona EUR. Od kineske Eksim banke pozajmljena su 944 miliona USD na 20 godina, sa kamatom od dva odsto, uz grejs period od šest godina.

Premijer je podsjetio da će jedan od kompleksinijih poslova u radu ove Vlade biti politika ravnomjernog regionalnog razvoja, te da je potrebno dodatno ulaganja na planu valorizacije plavsko-gusinjskih resursa.

"Vlada je nepokolebljivo orjentisana na razvoj sjevernog regiona. To ne skrivam. Nemojte u to da sumnjate. Kako je Arsenal u Tivtu postao Porto Montenegro, i kako Kumbor postaje Portonovi, tako će se na sjeveru razviti zimski turistički centri. Neće se sa sjevera odlaziti, već će se na sjever dolaziti", poručio je Marković.



Predstavnik poslaničkog kluba Liberalne partije i Socijaldemokrata Andrija Popović interesovao se za suzbijanje sive ekonomije, odnosno nelegalnog rada i trgovine.

"Siva ekonomija je fenomen sa kojim se suočava veliki broj država, među kojima su neke mnogo razvijenije od Crne Gore. Cijenim važnim da radimo na svakodnevno ograničavanju prostora za sivu ekonomiju", rekao je Marković.

On je saopštio u ovom trenutku ne postoji zvanična analiza podataka o sivoj ekonomiji, niti odgovarajuči model za mjerenje prisustva sive ekonomije, ali je konstatovao da su prihodi, u odnosu na prethodnu godinu, povećani.

Današnjoj sjednici ponovo nijesu prisustvovali poslanici DF-a koji su najavili da će iz parlamenta biti odsutni, sve dok jedan od njihovih lidera Milan Knežević ne okonča četvoromjesečnu zatvorsku kaznu.