Vučić obišao poplavljenje opštine i obećao pomoć ugroženima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska mesta u nekoliko opština u kojima su poplave i bujice nedavno pričinile štete građanima obećao pomoć svima koji su ugroženi i rekao da je veliki posao je urađen od 2014. godine na zaštiti od poplava i da je sada šteta znatno manja nego što bi bila.

"Za samo pet godina smo napravili ogromnu promenu, čudo, petostruko je Srbija zaštićenija nego što je bila", rekao je Vučić.

Naglasio je da smo pokazali da možemo samo ljudskim radom da kontrolišemo prirodu.

On je odbacio spekulacije da su se poplave desile ponovo na istom mestu, kao 2014, ističući da je veliki deo bedema tada napravljen, te da su se sada izlile manje rečice i bujični potoci napravili štetu u nekim naseljima, koja pre pet godina nisu bila na udaru.

Predsednik je istakao da su Lučani u međuvremenu zaštićeni, da je fabrika zaštićena, a da je izlivanja došlo samo na preostalih 180 metara bedema sa jedne strane Bjelice, a, primetio je, i to je rezulčtat onoga što ztovemo "sprska posla", jer su se pojedini bunili kada je to trebalo da se završi.

Vučić je naglasio da je zaštita od poplava kod Krupnja takođe gotovo perfektno urađena i da je reka Likodra na maestralan način ukorićena te da će rešiti i Sirču i Trstenik, ali i da se pronađe način da se reši Grdicu.

On je u Guči izjavio da će u najkraćem roku biti pružena pomoć poplavljenima u tom regionu, ističući da za državu to nije preveliki problem, ali da je važno da se to uradi na pošten i pravedan način, da je dobiju oni koji su stvarno oštećeni.

Vučić je, u obraćanju nakon obilaska Srednje škole „Dragačevo“, kazao da će oni koji su ostali bez kuća, navodeći da je skoro 20 za rušenje, i 170 poplavljenih, u najkraćem roku biti pružena pomoć.

„Imamo dovoljno novca. Uskoro će Sabor trubača, ne smeju posledice do tada da se vide“, poručio je on.

Zahvalio se i Vojsci Srbije na svemu što je urađeno tokom poplava i rekao da danas tek počinje posao da se vrati sve u stanje kakvo je bilo pre, a to će trajati par meseci.