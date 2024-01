NASA pokušava da holivudske snove pretvori u stvarnost

U filmu „Projekat baza na mjesecu“ iz 1953. godine, život na Mjesecu je zamišljen u budućnosti prepunoj otkrića i uzbuđenja. U Diznijevom filmu „Krater“, život na Mjesecu je zamišljen kao čista zabava, pa omladina igra bejzbol na mjesecu.

Kakav god da bude, boravak na Mjesecu bi uskoro mogao postati stvarnost, zahvaljujući programu Artemis, koji je u novembru 2022. pokrenuo misiju oko mjeseca bez posade, pod nazivom Artemis 1.

Artemis će poslati četvero astronauta na prelet oko Mjeseca u novembru naredne godine, preko misije Artemis 2, a povratak ljudi na mjesec u misiji Artemis 3 najavljen je poslije 2025. godine.

Artemis planira da izgradi i svemirsku stanicu u orbiti mjeseca pod nazivom „Vrata“, koje će biti istureni položaj za buduće misije na Mjesec, ali i za dalja istraživanja svemira. Dva velika modula trebala bi biti na svojim pozicijama do kraja 2025. godine.

Projekat počiva na Sporazumu Artemis, koji nije obavezujući, ali su ga Sjedinjene Države potpisale sa 32 zemlje. Sporazum poziva na mirno istraživanje, uzajamnu pomoć i dijeljenje naučnih podataka iz svemira.

“Indija je potpisala ove godine. Imamo veoma male države, na primjer, Luksemburg i Singapur. Imamo i afričke zemlje. Angola je najnovija potpisnica, tu je i Ruanda“, objašnjava Nil Njuman iz NASA Kancelarije za međunarodne odnose.

Među potpisnicima su i Japan, Kanada, te 13 evropskih država, ali ne i Rusija i Kina. Ruski zvaničnik je NASA-in sporazum nazvao previše fokusiranim na Sjedinjene Države. Te dvije zemlje planiraju da izgrade vlastitu stanicu za istraživanje Mjeseca.

Artemis se oslanja na komercijalne partnere, što je važan faktor, kaže lider kompanije koja pravi rezervoar za gorivo za nadolazeću misiju. Dodaje da je privatni sektor ključan u ovim procesima.

“Pošto, na primjer, želite da možete imati turiste. A turisti će biti u hotelu. To znači da morate izgraditi hotel. Pitanje je da li se može sve to uraditi i ima li to smisla. Odgovor je da vjerujem da ima smisla“, kaže Džejms Verts, predsjednik kompanije "Microsom".

On kaže da ljudi raspolažu adekvatnom tehnologijom i da su neki od resursa na mjesecu smrznuta voda i helijum 3, za šta naučnici kažu da može ubrzati proizvodnju energije nakon što se razviju praktični reaktori za fuziju. Analitičari navode da NASA dobro sarađuje sa privatnim partnerima.

“Sjedinjene Države su posebno podržavale i ohrabrivale kompanije i druge zemlje da koriste resurse na mjesecu i da razvijaju sposobnosti za to. Dio ideje je da to pomaže da putovanja u svemir postanu više održiva, to pomaže da se razvijaju nove tehnologije, da se stvari pomjeraju (prema) naprijed“, navodi Marijel Borovic sa Instituta za tehnologiju Džordžije.

Postavlja se pitanje da li su filmska predviđanja tačna.

Stalna baza ili baze na mjesecu ne mogu biti izgrađene prije naredne decenije, ali naučnici kažu da bi neki od holivudskih snimaka mogli postati realnost, imajući u vidu da program Artemis priprema teren za povratak čovjeka na Mjesec.