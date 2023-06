Mladi Amerikanci umjesto italijanske preferiraju meksičku i azijsku kuhinju

Italijanska hrana je generacijama Amerikanaca bila omiljena etnička kuhinja. I dok je to generalno još uvijek tako, ukusi mlađih Amerikanaca sve više postaju prijetnja italijanskoj dominaciji u prehrambenom lancu u SAD.

Milenijalci, osobe u dobi od 27 do 42 godine, prva su generacija koja kaže da više voli meksičku nego italijansku hranu. Generacija Z, oni koji imaju od osam do 23 godine, imaju još veću žudnju za takosima i drugom meksičkom hranom, pokazuje nedavni izvještaj.

"Ovo je bio prvi put otkad proučavamo potrošače, da smo vidjeli da se ova promjena događa u generaciji", kaže Majk Kostjo, trendolog i pomoćni direktor kompanije "Datassential" za istraživanje tržišta, sa sjedištem u Čikagu, koja je objavila izvještaj.

“Mislim da je najveće iznenađenje bilo to koliko je strastvena sklonost generacije Z prema meksičkoj kuhinji... I vidjeti da se to dogodilo u relativno kratkom vremenu. To je bilo ogromno”, dodaje Kostjo.

Osamdeset i dva odsto svih Amerikanaca još uvijek kaže da im se sviđa ili da vole italijansku hranu, pokazuje izvještaj kompanije "Datassential". Ali milenijalci su odabrali meksičku kao svoju omiljenu etničku kuhinju, a slijede italijanska, te kineska. U međuvremenu, osobe mlađe od 23 godine, pozicionirale su italijansku hranu na treće mjesto, iza meksičke i kineske.

“Bilo je stvarno zanimljivo vidjeti koju su to hranu mlađi potrošači osjećali kao nostalgičnu i utješnu”, kaže Kostjo. “Dva najbolja primjera za to su takosi i ramen (japanska supa sa nudlama). Dakle, to su dvije stvari za koje su mlađe generacije rekle: 'Vrlo su mi utješne. Volim ih.'"

Generacija Z može lako zadovoljiti svoj rastući ukus za azijsku hranu jer 12% svih restorana u Sjedinjenim Državama poslužuje neku vrstu takve hrane, pokazala je studija organizacije "Pew Research". Ona je takođe otkrila da sedam od 10 azijskih restorana u zemlji poslužuje kinesku, japansku ili tajlandsku hranu.

"Kineski restorani bili su najpopularniji, pa ih ima u svakoj državi i u 70% svih okruga", kaže Sono Šah, glavni autor studije. "Svaka država i trećina ili više svih okruga takođe ima barem jedan japanski ili tajlandski restoran."

Demografske promjene jedna su od sila koje stoje iza promjene američkog ukusa.

Podaci popisa stanovništva u SAD pokazuju da je latinoamerička populacija porasla za 23% u prošloj deceniji. Popis iz 2020. takođe pokazuje da Azijati čine 6,2% američkog stanovništva.

Međutim, dio porasta popularnosti azijske kuhinje mogao bi biti rezultat namjernih nastojanja.

“Hrana često predstavlja jedan od glavnih načina na koje ljudi dolaze u kontakt, doživljavaju različite kulture ili su im izloženi”, kaže Šah. "Tajlandska vlada je sponzorisala programe u inostranstvu za povećanje broja tajlandskih restorana u cijelom svijetu kao oblik diplomatije."

Drugi glavni pokretač promjena su društvene mreže, gdje mladi ljudi sa pratiocima i prijateljima često dijele ono što jedu.

“Ranije smo govorili da je trebalo desetak godina da bi se neki potpuno novi trend kod potrošača pokrenuo iz vrlo ranih faza, pa sve do onoga što zovemo sveprisutnost, trend koji je svugdje. A sada treba otprilike pola tog vremena”, kaže Kostjo. “A to je tako prevashodno zbog tehnologije i društvenih mreža - i jednostavno zbog brzine komunikacije.”

Italijanski favoriti kao što su pica i lazanje sve su manje bili na jelovnicima u protekloj deceniji, dok takosi, ramen i druga jela inspirisana Azijom i dalje imaju veće prisustvo, navodi kompanija "Datassential". Kostjo očekuje da će se te promjene odraziti na narednih 10 do 20 godina.

"Dok je u prošlosti možda kao ugodna hrana ili kao klasična tradicionalna stavka na meniju mogla biti pica, ako ste otvarali klasičan restoran koji svi vole ... to bi bila picerija", kaže Kostjo. “Mislim da će to u budućnosti biti restoran sa takosima. To će biti izbor.”