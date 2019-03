Mej ubeđuje Evropljane da podrže odlaganje Bregzita

Osam dana pre planiranog izlaska Velike Britanije iz EU, premijerka Tereza Mej pokušaće poslednji put da ubedi ostale evropske lidere da odlože Bregzit do 30. juna. Jasno su joj stavili do znanja da će to biti moguće, jedino ako bude imala podršku u parlamentu - što je dosta neizvesno.

Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker našalio se sa novinarima, rečima da nije Tereza Mej. I verovatno niko od evropskih lidera danas ne želi da bude ona. Britanska premijerka Tereza Mej nada se da će Velika Britanija uz dogovor napustiti Uniju.

“Bitno je da parlament prenese rezultate referenduma i da damo britanskom narodu Bregzit. Nadam se da to možemo da uradimo. Radim na tome da to prođe kroz parlament, tako da možemo da izađemo. Ono što je važno je da se poštuje volja građana Velike Britanije. “

I u Briselu kažu da odgovor na pitanja Britanaca leži u Londonu

"Mi smo učinili sve što smo mogli. Sve. Rešenje je sada u Londonu", poručuje Mišel Barnije, glavni evropski pregovarač.

Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da postoji dobra volju da se nađe rešenje.

“Mislim da su svi svesni da je ovo istorijski događaj I zato moramo da hladne glave do poslednjeg minuta pokušamo da regulišemo izlazak Britanije iz EU

Fracucuski predsednik Emanuel Makron kaže da neće biti nikakvog odlaganja da bi se ponovo pregovaralo i da neće biti odlaganja ako nema jasne većine o budućim odnosima

"Poštujemo glas britanskog naroda. Poštujemo ono što rade premijerka I parlament, ali moramo da budemo jasni: možemo da razgovaramo I da se složimo o produžavanju, ako je to tehničko odlaganje, u slučaju da britanski parlament podrži sporazum na kome radimo dve godine. Ako se ne glasa o tome, ili ako se ne podrži, to direktno vodi u izlazak bez sporazuma. Sada je odgovornost na britanskom parlamentu da Velika Britanija ne napusti EU bez dogovora o razvodu. To je to"

Austrijski kancelar Sebastjan Kurc slaže se da Bregzit treba biti odložen.

“Treba prihvatiti da je razumno i korektno odložiti Bregzit da se izbegnei težak Bregzit. Takodje, mora se istaći da Velika Britanija neće učestvovati na izborima za Evropski parlament – apsurdno je da zemlja istovremeno učestvuje na izborima dok izlazi iz EU. Takodje voleo bih da čujem ozbiljne argumente o otm ekako ćemo rešiti otvorena pitanja, jer odlaganje za koje se ja zalažem, ima smisla samo ako služi za rešavanje otvorenih pitanja."

A lidere u Briselu dočekali su protesti ljudi koji se zalažu da ključnu reč o britanskom napuštanju Evropske unije daju upravo građani. Ogromne lutke Tereze Mej I Angele Merkel I masa koja viče vodite ljubav, a ne Bregzit. Oni traže da se spasi Evropska unija I da se što više ljudi izjasni o tome

U Londonu za to vreme, predsedavajući Donjim domom paramenta, objašnjava poslanicima da imaju pravo da glasaju po sopstvenim načelima.

“Niko od vas nije izdajnik, svi činite sve što možete! Ovo ne treba da bude I neće biti sporno. Sa ovog mesta moram da izjavim da svim srcem verujem u instituciju parlamenta, pravo I obaveze poslanika i njihovu funkciju I posvećenost. I nameno koristim reč obaveza, najveća obaveta svakog poslanika je da radi ono što on misli da je pravo“

Ovakve poruke stižu nakon što je premijerka pokušala da usmeri bes javnosti zbog Bregzira upravo prema parlamentu, rekla je da je parlament do sada uradio sve što je mogao kako bi se izbeglo donošenje odluke. Parlament bi sledeće nedelje treći put trebalo da se izjasni o Bregzitu.