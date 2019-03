Britanska premijerka zakonodavcima: Moj sporazum ili dugotrajno odlaganje

Britanska premijerka Tereza Mej upozorila je u nedelju da će ukoliko dođe do odlaganja Bregzita to značiti da Ujedinjeno Kraljevstvo mora da učestvuje na majskim evropskim izborima, gotovo tri godine nakon glasanja u Britaniji o napuštanju Unije i da će to biti "moćan simpol parlamentarnog kolektivnog neuspeha".

U autorskom tekstu za nedeljni Telegraf, Mej je takođe upozorila da ukoliko zakonodavci ne uspeju da podrže njen sporazum pre samita Evropske komisije u četvrtak, "nećemo napustiti EU mnogo meseci, ako je ikad i napustimo".

"Ukoliko je predlog da se vratimo na početak i pregovaramo o novom sporazumu, to bi značilo mnogo duže odlaganje... Ideja da Britanci izlaze na izbore za članove Evropskog parlamenta, tri godine nakon što su glasali da napuste EU, teška je za zamisliti", napisala je ona.

Mej bi trebalo da pokuša da osvoji parlamentarnu podršku za svoj sporazum o . povlačenju iz EU po treći put ove nedelje. Nakon više meseci političke pat pozicije, zakonodavci su glasali u četvrtak da se zatraži odlaganje Bregzita.

Oni će verovatno sprečiti haotično povlačenje predviđeno za 29. mart - mada je odluka o tome da li će se odbaciti ili prihvatiti produžetak u rukama EU. Evropska komisija je saopštila da bi blok trebalo da razmotri takav zahtev "uzimajući u obzir razloge i trajanje mogućeg produžetka".

Po zakonu, Britanija bi trebalo da napusti EU 29. marta, sa ili bez sporazuma, osim ako Britanija ne otkaže Bregzit ili ne obezbedi njegovo odlaganje.

Mej pokušava da ubedi protivnike u svojoj Konzervativnoj partiji i njihove parlamentarne saveznike da podrže sporazum o povlačenju, što je u paralmentu već dva puta poraženo.

Opozicioni lider Džeremi Korbin rekao je u nedelju da je njegova partija protiv premijerkinog sporazuma - ali je najavio da bi mogao da podrži amandman koji podržava sporazum pod uslovima da to bude stavljeno na novi referendum.

Korbin je pisao zakonodavcima širom političkog spektra pozivajući ih na razgovore u cilju postizanja međupartijskog kompromisa.

On je takođe rekao za Skaj njuz da bi mogao da predloži još jedno glasanje o poverenju vladi, ukoliko sporazum Tereze Mej ponovo bude oboren.